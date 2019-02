Un peu plus creux

Le problème, c’est que nous ne sommes pas assez dans le trou.

Nous passons six mois par année à geler en surface, alors qu’à quatre ou cinq pieds sous le niveau du sol, dans les pires moments de l’hiver, il n’y a pas de gel. Nous ne creusons pas assez. Pourtant, Montréal donne un bel exemple avec son réseau sous-terrain, un des plus vastes au monde.

Plus chaud en hiver, plus frais en été, et aucun entretien à l’extérieur des murs. Aucun dommage dû au froid, aux vents ni aux pluies et au soleil. Pourquoi pas un, deux, trois ou même plus d’étages en profondeur sous les édifices pour les stationnements, les entrepôts, les ateliers ?

Imaginez le bonheur si en dessous de tous les nouveaux immeubles commerciaux on avait accès à un stationnement sous-terrain. Pas de glissade, pas de déneigement, pas de grands vents.

Même pas besoin d’acheter des terrains plus grands.

Il suffit de creuser plus en profondeur. À l’inverse, plus on bâtit en hauteur, plus les derniers étages sont au grand froid, aux grands vents.

LA TERRE NOUS L’OFFRE

La terre réchauffe les profondeurs pour nous, mais nous ne les utilisons pas.

Nous marchons dans la sloche, la glace et la neige, alors que tout est au sec à moins de deux mètres sous nos pieds.

Pas d’asphaltage tous les cinq ans, pas de déneigement, pas de clôture ni d’aménagement paysager.

Et nous, les clients, laissons nos manteaux dans la bagnole pour aller au cinéma, à la clinique ou au centre commercial.

On est-tu nordique ou on l’est pas ? On est bien quand on est dans le trou.

ZLIGNE

La semaine prochaine à l’émission Un zoo pas comme les autres, visite de la Maison-Blanche.

C’est décidé, je fais le défi sans alcool les 29, 30 et 31 février prochains.

Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoï. Un tête-à-tête pas de tête.

24 000 personnes veulent un remboursement d’Hydro-Québec. C’est beaucoup de plinthes.

L’homme qui en est à sa quatrième grippe, cet hiver, a raconté son histoire. C’est très toussant.

À DEMAIN

La marmotte a compris bien avant nous.