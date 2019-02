Un tueur à gages pas intéressé à devenir délateur

Le présumé tueur à gages Frédérick Silva n'est pas intéressé à devenir délateur, ni à dénoncer ses employeurs allégués du crime organisé. Du moins pour l'instant.

Le Journal a appris que le dangereux accusé de 38 ans se retrouve maintenant à la prison de Rivière-des-Prairies, après avoir été détenu et interrogé au quartier général des enquêteurs aux crimes majeurs du SPVM à la suite de son arrestation dans le Vieux-Montréal, durant la nuit de samedi dernier.

Selon plusieurs sources, le refus catégorique de Silva de collaborer avec les autorités et de bénéficier de la protection policière expliquent son transfert rapide dans un centre de détention provincial.

D'après nos informations, le SPVM espérait que Silva accepte de se mettre à table, lui qui est soupçonné d'avoir exécuté jusqu'à une douzaine de contrats de meurtre pour la mafia italienne et d'autres organisations criminelles, au Québec et en Ontario.

Sa garde se serait alors poursuivie dans un quartier cellulaire du SPVM, plutôt que d'être assurée en prison où il y a un risque accru que sa sécurité puisse être compromise par des codétenus.

Le SPVM, qui pourrait éventuellement revenir à la charge et tenter de nouveau de convaincre Silva de changer de camp, n'a pas voulu commenter l'affaire.

D'après nos renseignements, les policiers poursuivent leur enquête sur la série d'homicides et de tentatives de meurtre dont Silva est soupçonné dans le but que des accusations supplémentaires soient déposées par la Couronne.

Absent en cour

Mercredi matin, Silva brillait d'ailleurs par son absence au palais de justice de Montréal où sa cause judiciaire revenait devant la juge Julie Riendeau.

Aucune nouvelle accusation n'a été déposée à cette occasion contre celui qui fut l'un des dix criminels les plus recherchés du Québec pendant plus d'un an et demi.

Les procureures de la Couronne et de la défense se sont entendues pour remettre la suite des procédures judiciaires au 13 mars prochain.

La présence en cour du tireur, qui changeait souvent d'apparence physique et utilisait des noms d'emprunt durant sa cavale, ne sera alors pas requise tout comme c'était le cas ce matin.

Pour le moment, Frédérick Silva est formellement accusé des meurtres d'Alessandro Vinci, le gérant d'un concessionnaire lavallois d'autos usagées abattu sur les lieux de son travail, le 11 octobre 2018, et de Daniel Armando Somoza Gildea, tué à la suite d'une dispute au bar de danseuses Les Amazones, à Montréal, le 24 mai 2017.

Silva est aussi inculpé de tentative de meurtre aux dépens du mafioso Salvatore Scoppa, qui fut atteint d'une balle à un bras à l'extérieur d'un restaurant de Terrebonne, le 21 février 2017.

La Couronne lui reproche également d'avoir été illégalement en possession d'un revolver Smith & Wesson et de munitions, la nuit de son arrestation, que les policiers du Groupe tactique d'intervention du SPVM ont effectué sans effusion de sang sur la rue Duke.

Mardi, Giovanni Presta Jr., 33 ans, considéré comme un présumé complice de Silva, a comparu face à des accusations de possession d'armes à feu prohibées, de silencieux, de munitions et de possession de drogue à des fins de trafic.

Presta, qui demeure à Terrebonne, est également inculpé d'avoir joué un rôle dans le meurtre de l'ex-motard Sébastien Beauchamps, abattu dans le stationnement d'une station-service du boulevard Langelier, à Saint-Léonard, le 20 décembre dernier.

Des caméras de surveillance auraient filmé Silva en pleine action sur la scène du crime, bien que ce dernier ne fasse encore l'objet d'aucune accusation pour cet homicide.