Une nouvelle série de courses en hors route voit le jour

Les amateurs de courses de véhicules hors route pourront suivre les activités d’une nouvelle série dans sept municipalités du Québec à partir du mois de mai prochain.

Les frères Serge et Guillaume Michaud ont décidé de lancer la McGREGOR Offroad Series dont les parcours seront spécialement conçus pour accueillir les VTT, les véhicules côte à côte et les pick-up MXPRO-2. La première course aura lieu le 17 mai dans le village de La Guadeloupe dans Chaudière-Appalaches.

C’est après avoir participé aux championnats du monde de pick-up hors route dans le Wisconsin l’année passée que Serge Michaud a eu l’idée d’implanter une série semblable dans la province.

«Le PRO-2, c’est quelque chose qui se passait seulement aux États-Unis et qui n’était pas vraiment accessible au Québec. En allant aux championnats du monde, ça m’a poussé à dire que le Québec devait vivre cette expérience», a expliqué le pilote et copropriétaire de McGREGOR Performance.

Pistes originales

Selon lui, l’aménagement des pistes donnera un spectacle unique aux amateurs. En plus de la tranche inaugurale, la série s’arrêtera à Saint-Ferdinand, Rivière-Rouge, Sainte-Thècle et Thetford Mines jusqu’au 1er septembre. Deux autres villes seront dévoilées plus tard.

«Le but est de faire connaître la série. Des pistes comme on bâtit, ça n’existe pas au Québec. Avec nos sauts planeurs, nos véhicules voyagent pendant 100, 125 pieds de long à une hauteur d’une dizaine de pieds. C’est spectaculaire, car le véhicule est dans les airs pendant quelques secondes. Nos pistes sont plus adaptées à ces véhicules», a mentionné M. Michaud.

Les frères Michaud seront en action à chacune des courses. Ils espèrent également convaincre de gros noms de l’industrie de se laisser tenter par l’aventure par l’entremise des quatre véhicules de leur écurie sans pilote.

«Nous avons fait des démarches pour que des coureurs québécois du circuit hors route participent à nos épreuves. Nous avons également tendu une perche à quelques pilotes bien connus de la National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR). Nous invitons les pilotes commandités à nous contacter», a renchéri Guillaume Michaud.