Une souffleuse «hors normes» de la Ville de Laval interceptée par la SAAQ

Les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ont intercepté, mercredi, une souffleuse qui ne respectait pas les normes en matière de poids, au lendemain du reportage de TVA Nouvelles sur l’état désastreux des rues résidentielles à Laval.

La porte-parole de Contrôle routier du Québec, Marie-Josée Michaud, a confirmé l’information et spécifié que ce type de machinerie lourde doit posséder un permis spécial qui impose des critères notamment en matière de largeur, de hauteur et de poids.

«Quand il y a une tempête de neige qui nécessite des opérations de déneigement ou de ramassage, c’est certain que les contrôleurs routiers vont faire de la surveillance plus accrue, a souligné Mme Michaud. On va porter une attention particulière à la fatigue au volant notamment pour éviter un incident malheureux. Nous ne sommes pas là pour les ralentir inutilement. Il faut faire respecter les règles pour assurer la sécurité des gens.»

Selon nos informations, l’interception de la part des contrôleurs routiers de la SAAQ, mercredi, a créé du mécontentement chez les opérateurs de machinerie lourde qui œuvrent à Laval. Ces derniers estiment que le «timing» n’était pas idéal compte tenu de la lourde tâche qu’ils doivent accomplir sur le terrain.

Réaction de la Ville

De son côté, la Ville de Laval a confirmé qu’une souffleuse louée à un entrepreneur a bel et bien fait l’objet d’un contrôle routier, mercredi. «En attendant que la non-conformité administrative soit réglée, cette machine, ainsi que toutes les autres du même type (qui sont louées) sont en arrêt de circulation», a précisé la porte-parole Sarah Bensadoun.

L’évènement n’a toutefois pas causé d’impact sur les opérations en cours, a assuré Mme Bensadoun. «La Ville dispose de plusieurs équipes et a été en mesure de redéployer ses ressources sur le terrain», a-t-elle précisé.