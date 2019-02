Voici les acteurs qui joueront dans la série «spin-off» de Riverdale, Katy Keene

On sait depuis un moment que Katy Keene, une série dans le même univers que Riverdale, entrait en production et on connaît enfin les acteurs!

La série s'inspire des bandes dessinées du même nom qui font partie des Archie Comics.

L’émission va tourner autour de Katy Keene, une designer de mode en devenir, et ses amis qui tentent tous de percer dans l’industrie du divertissement.

On sait aussi que la série va se dérouler 5 ans après la fin du secondaire à New York, mais dans le même univers que Riverdale.

Voici donc les 5 personnages qu’on connaît à ce jour qui feront partie de Katy Keene:

1. Josie McCoy (Ashleigh Murray)

Eh oui, la chanteuse de Josie and the Pussycats va probablement quitter Riverdale si la série Katy Keene est acceptée par The CW, après avoir tourné le pilote.

Josie va donc poursuivre son rêve de chanteuse à New York et elle fera partie du groupe d'amis proches de Katy.

2. Ginger Lopez (Jonny Beauchamp)

Ginger est une drag queen qui rêve de performer à Broadway. Il est joué par Jonny Beauchamp qu’on a déjà vu dans la série Penny Dreadful.

3. Pepper Smith (Julia Chan)

Pepper est une «it girl» qui est toujours à l'affût des dernières tendances. Elle est jouée par Julia Chan que vous avez peut-être déjà vue dans Saving Hope.

On ne sait toujours pas qui va jouer Katy, mais avec Josie, Ginger et Pepper, on a notre quatuor principal!

4. Alexandra Cabot (Camille Hyde)

Alexandra est une riche héritière d’une compagnie de production musicale qui n’aime pas Josie.

Elle est jouée par Camille Hyde de la série Netflix American Vandal.

5. Alexander Cabot (Lucien Laviscount)

Alexander est le jumeau d’Alexandra, mais il est très différent de sa sœur. Il préférerait transformer la compagnie de leur père en optant pour des artistes indépendants, comme Josie.

Il est aussi secrètement DJ dans un bar miteux.

Et voilà! On a donc les trois meilleurs amis de Katy, sa rivale et un potentiel amoureux pour Josie.

On a très hâte de voir qui va jouer Katy Keene!

