Voyez ENFIN la bande-annonce de la 2e saison de «The OA»

The OA est l’une des séries les plus originales de Netflix et ses fans ont dû attendre deux ans pour enfin voir la bande-annonce de la suite.

La première saison – surtout la fin – n’avait pas fait l’unanimité. Certains avaient adoré, d’autres avaient détesté.

Avant de décortiquer la toute nouvelle bande-annonce, résumons les événements de la première saison.

Prairie Johnson est une jeune femme mystérieuse qui refait surface après avoir été portée disparue sept ans plus tôt.

Elle était aveugle, mais maintenant, elle ne l’est plus. Elle a aussi changé son nom pour OA et son dos est couvert de cicatrices.

Elle refuse de raconter son histoire à un agent du FBI, mais recrute cinq personnes à qui elle va tout dévoiler.

Elle choisit quatre élèves d’une école secondaire, Steve, French, Buck et Jesse, ainsi qu'une de leurs profs, Betty, surnommée «BBA».

OA leur raconte qu’elle est née en Russie et qu'elle a rencontré un scientifique du nom de Hap, qui l’a kidnappée, avec quatre autres personnes, pour les soumettre à des expériences. Elle parle surtout de son amoureux, Homer, qu’elle veut sauver.

Elle explique aussi qu’elle est un ange et qu’elle est capable de réanimer des gens en faisant une danse qui comporte cinq mouvements et qui nécessite cinq personnes.

Bref, à la fin de la série, tout porte à croire qu'OA a menti et a inventé toute l’histoire. Elle recommence à prendre des médicaments et les quatre garçons et leur prof reprennent une vie normale.

Jusqu’à ce qu’un tireur fou arrive à leur école et menace de tuer tout le monde. C'est à ce moment qu'ils exécutent la fameuse danse.

Le tueur est distrait, il se fait plaquer et une seule balle est tirée. Elle atteint OA, qui avait eu une prémonition et qui regardait par la fenêtre.

On reste donc avec plusieurs questions: OA est-elle morte? A-t-elle menti? Qu’est-ce qui est vrai? Où est Homer?

La bande-annonce de la deuxième saison révèle tout de suite qu'OA est vivante. Mais le plus important est qu'elle se trouve dans une autre dimension!

On voit aussi Hap et les quatre autres prisonniers, dont Homer. Ils sont tous vivants, mais ce sont des versions différentes d’eux-mêmes dans cette nouvelle dimension.

Il y a aussi un nouveau personnage, un agent du FBI du nom de Karim Washington, qui tente de résoudre le mystère d’une disparition. OA semble reconnaître l’adolescent disparu et elle veut l'aider à le retrouver.

On revoit aussi les quatre garçons et BBA et tout porte à croire qu'ils devront unir leurs forces pour quelque chose de plus grand que la résolution d'un mystère.

La série sort le 22 mars et on a TROP hâte!

Voyez la bande-annonce ici:

