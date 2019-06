10 villes européennes à visiter sans plus tarder

Vous avez envie d’évasion et de découverte? Ces 10 destinations européennes promettent de vous en mettre plein la vue!

1. Vienne, Autriche

Si vous aimez les châteaux et que vous rêvez de suivre les traces de Sissi, mettez le cap sur la capitale autrichienne. Ses prestigieuses salles de spectacles, dont le célèbre Opéra national, plairont particulièrement aux mélomanes. Après une pause gourmande dans l’un de ses cafés mythiques, partez à la découverte des Heuriger, ces petites tavernes qui prennent place au cœur des vignes.

2. Porto, Portugal

Laissez-vous charmer par le quartier de la Ribeira et ses jolies maisons colorées. Prenez le temps de découvrir ses petits cafés, ses charmantes librairies ainsi que ses boutiques branchées. À l’heure de l’apéro, une visite à Vila Nova de Gaia s’impose afin d’explorer les caves et de goûter le célèbre porto. Et pour terminer la soirée en beauté, dégustez un plat de poisson et de fruits de mer tout en admirant le coucher du soleil.

3. Hambourg, Allemagne

Avec son port gigantesque et son architecture contemporaine, Hambourg offre un panorama unique. Après avoir exploré les petites rues de Speicherstadt, le quartier des anciens marins, jetez un coup d’œil à la Philharmonie de l’Elbe. Le dimanche matin, rendez-vous au légendaire marché aux poissons afin de vous imprégner de l’ambiance dynamique qui y règne.

4. Séville, Espagne

Si vous avez le cœur à la fête, les tavernes et les bars à tapas de Séville promettent de vous séduire. De plus, la ville de l’Andalousie possède un riche patrimoine mauresque que vous prendrez plaisir à découvrir. L’Alcázar, la cathédrale et la Giralda font partie des monuments incontournables à inscrire sur votre liste. En soirée, assistez à un spectacle de flamenco et déambulez dans les ruelles du quartier de Santa Cruz.

5. Kotor, Monténégro

Nichée entre les montagnes et la mer Adriatique, la ville fortifiée de Kotor vous réserve des paysages magnifiques. Aventurez-vous à l’intérieur de ses murailles afin de découvrir un dédale de ruelles pavées, de petites places cachées et des églises romanes. Pour admirer la baie sous un nouvel angle, enfilez vos chaussures de marche et partez en randonnée dans les bouches de Kotor.

6. Florence, Italie

En matière d’art et d’histoire, la capitale de la Toscane excelle! Ses nombreux musées vous guideront sur les traces des Médicis, de Léonard de Vinci, de Michel-Ange et de Galilée. Florence a également beaucoup à offrir sur le plan culinaire. Visitez le Mercato Centrale afin de savourer un plat parfumé à la truffe ainsi qu’une glace italienne. Pour un panorama à couper le souffle, rejoignez l’Oltrarno et montez jusqu’à San Miniato d’où vous pourrez admirer les collines verdoyantes et le Duomo.

7. Lyon, France

Avis aux fins gourmets! Située dans la région Rhônes-Alpes, la ville de Lyon est la capitale mondiale de la gastronomie. Savourez les incontournables de la cuisine française dans l’un de ses nombreux restaurants étoilés au guide Michelin. Côté monuments et sites historiques, elle n’est pas en reste. Parcourez les petites rues du centre historique et laissez-vous éblouir par la magie des lumières une fois la nuit tombée.

8. Copenhague, Danemark

Ce n’est pas un simple hasard si la capitale du Danemark est surnommée la ville du bonheur. Elle fascine en raison de son design, de sa gastronomie et de ses nombreux musées et châteaux. Lors d’une balade à vélo, planifiez un arrêt aux jardins de Tivoli. Également, n’oubliez pas de faire la dégustation d’un smørrebrød, un petit sandwich composé de pain de seigle noir et d’une garniture.

9. Cracovie, Pologne

En plus de ses attraits culturels et historiques, la ville étudiante compte plusieurs bars, cafés et restaurants qui attirent une jeunesse branchée. D’ailleurs, Cracovie a décroché le titre de la capitale de la gastronomie pour l’année 2019. Assurez-vous de visiter le café Jama Michalika, le plus ancien de la ville. Ensuite, flânez dans les petites rues piétonnières de la vieille ville, admirez la place du Marché et explorez le quartier juif.

10. Budapest, Hongrie

La capitale de la Hongrie est réputée pour sa vie nocturne comme pour son charme unique. Profitez de votre séjour pour explorer la colline du Château ainsi que ses monuments historiques. La vue du Bastion des pêcheurs est tout simplement à couper le souffle! Prévoyez également une pause détente dans l’un de ses thermes mythiques. Avec leurs grands bassins extérieurs, les bains de Széchenyi offrent un cadre magnifique.