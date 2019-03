20 activités pour la relâche scolaire

Jusqu’au 10 mars, la plupart des écoliers et étudiants profiteront d’un congé bien mérité. Voici des activités qui sauront détendre et amuser toute la famille.

Nuit Blanche

C’est dans la nuit de samedi à dimanche que nous pourrons nous balader partout en ville et profiter de 200 activités culturelles dans plus de 150 lieux. Le métro sera ouvert toute la nuit. Les petits noctambules y trouveront leur compte grâce à certaines activités pensées pour eux.

De samedi à dimanche, de 17 h à 2 h, un peu partout en ville.

Montréal Joue

Pendant la semaine, la bibliothèque de Montréal propose des jeux de toutes sortes : un sudoku et un lite brite géants, des jeux de société ou d’énigme, kermesse, etc. Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10, Montréal Joue nous propose des animations, des jeux, des tournois au Centre Pierre-Charbonneau. Tant pour les enfants que pour les adultes.

Jusqu’au 10 mars. Bibliothèque de Montréal (voir la vôtre) et Centre Pierre-Charbonneau (3000, rue Viau). Vendredi et samedi : de 10 h à minuit, dimanche : de 10 h à 18 h. Tarifs : gratuit pour les moins de 18 ans, 10 $ pour les adultes. Dimanche gratuit pour les abonnés de la bibliothèque de Montréal.

À la TOHU

La Tohu accueille les enfants en congé et leurs parents pour des activités palpitantes. Lundi à vendredi, entre 10 h et 14 h, la salle de spectacle de la TOHU prendra des airs de piste de cirque : trampoline, jonglerie, acrobatie. Les moins de 5 ans auront des activités adaptées à leur âge.

Du 4 au 8 mars. TOHU (2345, rue Jarry Est). Presque tout gratuit. Premier arrivé, premier servi.

Tous au TAZ

Si vous avez envie de faire du skateboard, de la trottinette, du BMX ou du patin, c’est peut-être l’occasion de vous y adonner ! Le roulodôme et le skatepark du TAZ seront ouverts tardivement pendant toute la semaine de relâche. Vous pourrez aussi grimper, faire un essai de slackline, utiliser les fauteuils de massage et profiter du casse-croûte.

Du 4 au 10 mars, de 10 h à 21 h, sauf vendredi, jusqu’à minuit. Taz (8931, rue Papineau). Tarif famille : 38 $, tarif pour un jeune : 13,25 $.

Cabane à sucre à Pointe-à-Callière

Cette semaine, on pourra se sucrer le bec à Pointe-à-Callière. Au programme : les étapes de la transformation de l’eau en sirop, des jeux, des dégustations... Le camion de rue Tim Hortons offrira café, latté et chocolat chaud gratuitement.

Du 2 au 8 mars, de 10 h à 16 h. Musée Pointe-à-Callières. Tarifs : gratuit pour la cabane à sucre (sauf la tire à prix modique) ou admission générale pour les activités dans le musée.

Festival international du film pour enfants

Toute la semaine, les enfants et les jeunes pourront voir une sélection d’une centaine de films au cinéma Beaubien, au cinéma du Parc et au cinéma du Musée. Parmi les premières mondiales et canadiennes : Le rêve de Chuskit, Mon grand-père est un extraterrestre, Leo Da Vinci : Mission Mona Lisa, etc. À voir aussi : Astérix, le secret de la potion magique, Rosie et Moussa, et bien d’autres.

Du 2 au 10 mars. Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM). Tarif : 9 $.

Semaine des Jeunesses musicales

Les Jeunesses Musicales Canada et le réseau Accès culture invitent les jeunes de 3 à 12 ans et leurs familles à participer à une panoplie de concerts et d’ateliers musicaux. Parmi les nombreuses activités, Le bal en pyjama, samedi 2, de 19 h 30 à 22 h, au 305, av. du Mont-Royal Est. Dans les bibliothèques : Musique au corps, La boîte à rythme, et bien d’autres.

Jeunesses musicales du Canada. Site Accès Culture Montréal. Tarif : gratuit ou 2 $.

Opéra Bonbon : L’aventure gourmande d’Hansel et Gretel

Deux chanteuses rieuses voulaient raconter en musique l’histoire d’Hansel et Gretel. Leur copain tente de leur donner un coup de main, mais il est gourmand...

Lundi 4, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8, samedi 9. Diverses maisons de la culture de Montréal. On réserve sur le site d’Accès culture Montréal.

Jeux d’hiver du Parc olympique

Envie de jouer dehors ? Rendez-vous à l’Esplanade Financière Sun Life pour jouer au Tik Tak Dunk, participer à une compétition attrape lumière, faire du snowskate (les accessoires de glisse sont disponibles gratuitement), boire du chocolat chaud, etc.

Du 2 au 9 mars, de 10 h à 16 h. Parc olympique, rampe située à côté du 4141 avenue Pierre-De Coubertin. Gratuit.

Balade en traîneau à chiens

On peut vivre cette expérience unique avec un guide à quelques reprises durant l’hiver. Réservez au 514 280-6691.

Samedi 9 mars, de 9 h à 16 h. Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. Gratuit.

Chante, Edmond !

Edmond passe six jours en forêt à explorer sa voix en compagnie d’animaux, le tout sur une trame théâtrale, musicale et opératique signée Sacré Tympan. Une pièce de Simon Boulerice pour les 5 à 11 ans.

Du 5 au 9 mars, 14 h. À la cinquième salle de la Place des Arts. Tarif : 21,25 $

Papillons en liberté

Aimeriez-vous voir des milliers de papillons virevolter et vous laisser émerveiller par leur beauté ? Cette année, les billets sont proposés à heure fixe, donc, achetez-les en ligne.

Jusqu’au 28 avril. Jardin botanique. Ouvert tous les jours pendant la relâche. Tarifs divers.

Un voyage dans les étoiles

Plusieurs spectacles sont à voir au Planétarium. Dans Polaris, James, un manchot voyageur du pôle Sud, et Vladimir, un ours loufoque du pôle Nord, se rencontrent sur la banquise arctique... Dans Les secrets de la gravitation, on se demande pourquoi les choses tombent au lieu de flotter dans l’air.

Ouvert tous les jours pendant la relâche. Planétarium Rio Tinto Alcan. Consultez le site pour les horaires et les tarifs.

Centre des sciences de Montréal

On peut voir les films Pandas 3D, Volcans 3D ou Océans 3D, les expositions Génie autochtone, Regalia, Humain, découvrir l’atelier Fabrik, etc.

Centre des sciences de Montréal. ­Tarifs divers.

Charlot et Mademoiselle Cello

Charlot s’est vu contraint d’accepter un poste d’employé de service dans un parc londonien. Un matin, il fait une étonnante découverte. Sur un banc, une jeune demoiselle s’est assoupie... Un concert burlesque pour les 6 ans et plus.

Dimanche 3 mars, 14 h. Maison culturelle de Montréal-Nord. Entrée libre.

Charles et ses Bois épatants

C’est à un duo atelier-spectacle que les enfants sont invités au Centre communautaire Rivière-des-Prairies.

Mercredi 6 mars, 10 h. Centre communautaire Rivière-des-Prairies.

Bal des enfants de l’OSM

L’Orchestre symphonique de Montréal reçoit les enfants de 5 à 12 ans pour un concert-­bénéfice sur le thème du Tour du monde en 80 jours... ou presque.

Samedi 2 mars, de 14 h 30 à 16 h 30. Maison symphonique de Montréal. Tarifs divers : de 50 à 100 $.

Disney sur glace

Pour une sortie très spéciale, on peut emmener les enfants à Disney sur glace : l’expédition de Mickey.

Du 7 au 11 mars, heures variées. Centre Bell. Tarifs divers.

Les parcs de la Sépaq

On peut faire de la glissade, de la randonnée pédestre, du fatbike, de la raquette, du ski de fond, etc., dans plusieurs parcs de la Sépaq. Tout près de Montréal, on pense au parc du Mont-Saint-Bruno, au parc des Îles-de-Boucherville, au parc d’Oka.

Consultez le site : www.sepaq.com/.

C’est le mardi gras !

La Maison Saint-Gabriel vous invite à renouer avec la tradition du Mardi gras, autrefois jour de fête qui précédait la période du carême. Lors de cette soirée-spectacle, vous fêterez en contes et en musique avec Francis Désilets, Marc-André Fortin, François Lavallée et Alexis Roy. C’est pour les adultes.