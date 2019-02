ROSS, Diane-Ischa



À l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 25 février 2019, est décédée à l'âge de 71 ans, madame Diane-Ischa Ross.Elle laisse dans le deuil Danielle sa soeur et son beau-frère Richard, ses cousins et cousines, son oncle Léo et sa tante Jeannette, ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er mars 2019, de 19h à 21h à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Impatients.https://impatients.ca/donateurs/La famille tient à remercier l'équipe d'inhalothérapie du CLSC de Longueuil et de l'Hôpital Charles-LeMoyne pour les soins prodigués et l'accompagnement offert.