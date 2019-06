4 choses à savoir sur les tendances mariage 2019!

Se marier, c’est beaucoup de planification. Chaque élément a son importance et peut devenir source de stress! Pour y voir plus clair, voici 4 choses à savoir sur les tendances mariage en 2019.

1. La robe de mariée

Cette année, on mise sur le confort et on opte pour de l’originalité du côté des accessoires, comme le voile ou les barrettes et les diadèmes pour les cheveux.

En mode, on voit souvent tout et son contraire ! Même du côté des mariées ! D’un côté, les designers adoptent la tendance minimaliste cette année, avec des robes dépourvues de toutes garnitures classiques : pas de dentelle, pas de tulle, pas d’embellissements ! À l’opposé, on retrouve la tendance extravaganza : des robes volumineuses avec des jupes imposantes. C’est le moment d’assumer son côté Cendrillon !

2. Du côté du marié

Si le costume bleu est encore tendance cette année, le vert l’est tout autant ! Un costume vert peut paraître plus audacieux qu’un ensemble bleuté et pourtant, le vert est LA couleur qui met en valeur les peaux claires, mates ou noires.

Le costume de couleur bordeaux est une autre grande tendance de 2019. Si vous envisagez de vous marier à l’automne par exemple, l’agencer avec un nœud papillon en bois fonctionnera à merveille !

3. La décoration

Les tendances industrielles et bohèmes persistent en 2019, mais la star de la déco cette année, c'est la tendance Woody ! Woody comme Wood, donc bois. On parle ici d'un retour au naturel avec des matières nobles, qui nous offrent des possibilités infinies de déclinaisons. Un mélange de bois et de couleurs végétales créera une ambiance à la fois chic et confortable pour mettre à l'aise vos invités avec style !

4. Un mariage écologique... et responsable!

Et finalement cette année, on entendra aussi beaucoup parler de mariage eco-friendly avec des décorations biodégradables, réutilisables et recyclables. Sans oublier le menu entièrement bio.

Une autre tendance gagnant en popularité : la «lune de fiançailles» déplaçant la lune de miel avant le mariage afin de s’assurer de partir et de savoir exactement combien il nous reste d’argent pour le jour «J». Pas bête!

