LACELLE, Cécile (née Lalonde)



À la Maison Mathieu Froment de Gatineau, le 26 février 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Cécile Lalonde, veuve de M. Wilfrid Lacelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Diane (Rodrigue), Paul (Michelle) et Normand (Louise), ses petits-enfants, Louise, Alexandre, Félix et Jasmine, son arrière-petit-fils ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche, 3 mars 2019, de 11h à 13h:RIGAUD, QCwww.maisonfuneraireroussin.comUne liturgie de la Parole sera célébrée, le même jour, à 13h, en la maison funéraire.