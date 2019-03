8 restos où boire des mimosas à volonté pour un brunch bien arrosé

Bruncher c’est bien, mais bruncher avec des mimosas à volonté, c’est encore mieux!

Plusieurs établissements montréalais offrent l’expérience «boozy brunch». Suffit de trouver celui dont le menu vous intéresse le plus!

Voici donc 8 établissements qui offrent les mimosas à volonté à l’heure du brunch :



1. Rosewood

La brasserie musicale du Vieux-Montréal offre un menu brunch avec plusieurs choix plutôt alléchants. Pour accompagner le tout, les mimosas vous sont servis à volonté pour un extra 25 $ sur votre facture.

60, rue Saint-Jacques



2. SUWU

Le SUWU est à la fois un bar parfait pour faire la fête le vendredi soir, mais aussi un resto où aller pour un brunch arrosé entre amis. Le samedi et dimanche entre 11 h et 15 h vous pourrez papoter autour d’une bonne assiette de brunch avec des mimosas à volonté!

3581, boulevard Saint-Laurent



3. La Chasse-Galerie

Tous les dimanches jusqu’au 8 septembre prochain, le restaurant Chasse-Galerie organise un brunch assez festif avec de la bonne bouffe et, surtout, des mimosas à volonté pour 25 $. La demande est grande alors vous devez réserver par téléphone ou en ligne.

4110, rue Saint-Denis



4. Ginkgo

Ce café & bar du Quartier Latin propose un menu brunch très élaboré. Tout le monde y trouvera son compte et en plus les mimosas à volonté sont seulement à 20 $!

308, rue Sainte-Catherine Est

5. Bistro Vallier

Le charmant bistro contemporain de la rue McGill sert de belles assiettes brunch le samedi et dimanche. Vous pouvez également accompagner le tout de flûtes de champagne et jus d’orange à volonté. La «date» parfaite à s’offrir de temps à autre avec votre douce moitié.

425, rue McGill



6. Brasserie 701

Si vous avez envie de vous offrir un brunch un peu «royal», c’est à la Brasserie 701 que ça se passe. Et qui dit royauté dit champagne! Il est donc possible d’accompagner votre plat principal de mimosas à volonté pour 30 $ d’extra.

701, Côte de la Place d'Armes



7. Méchant Bœuf

Que vous soyez plus sucré ou salé, vous serez certainement conquis par les assiettes de brunch du restaurant Méchant Bœuf. Et pour rendre le tout encore plus festif, les mimosas sont servis à volonté.

124, rue Saint-Paul Ouest



8. Le Chien Fumant

Pour un brunch bien copieux le dimanche (en mode lendemain de veille), c’est au Chien Fumant que ça se passe. Accompagnez votre Steak’n’egg de mimosas à volonté pour 20 $.

4710, rue De Lanaudière

