EMARD, Pauline (née Mainville)



À Saint-Hubert, le 24 février 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Pauline Mainville, épouse de feu Arthur Emard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Johanne Couture), Louis (Marie-France Lacombe), François, Roger et Sylvie (Claude Lapointe); ses petits-enfants Jean-François, Joëlle, Antoine, Francis, et Gabrielle; ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er mars 2019 de 13h à 16h au Jardin Urgel Bourgie, 8145 ch. de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73)La liturgie y aura lieu le vendredi 1er mars 2019 à 16h.Des dons à la Fondation de l'hôpital Charles-LeMoyne seraient appréciés.