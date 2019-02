Ce comptoir à sushis offre des gyozas gratuits

Le comptoir à sushis végétaliens Komomo par Sushi Momo a décidé de séduire ses clients avec une promotion plutôt le fun.

Chaque mercredi, le comptoir offre de succulents gyozas (raviolis japonais frits) gratuitement à ceux qui vont chercher leur souper sur place, ainsi qu'à ceux qui se font livrer à la maison.

Toutefois, pour profiter de cette incroyable promotion, les clients devront commander pour un minimum de 15$ au comptoir ou 35$ par livraison.

Komomo par Sushi Momo fait également la livraison à vélo via l’entreprise Chasseurs Courriers seulement sur le territoire du Plateau-Mont-Royal actuellement.

Bon appétit!

Komomo par Sushi Momo

3603 rue Saint-Denis

