Voici le tout inclus de Punta Cana où vous aurez accès à un lagon et un navire espagnol

Avec ses airs de palace, l’Iberostar Grand Hotel Bavaro se classe parmi les plus beaux hôtels tout inclus de Punta Cana, en République dominicaine. En son centre: un immense lagon artificiel où trône une réplique grandeur nature d’un galion espagnol!

Cet hôtel des plus classiques, dédié à une clientèle adulte sophistiquée, déploie un mobilier venu d’une autre époque, des dorures, de grandes colonnes et de magnifiques carreaux de céramique colorés au sol.

L’Iberostar Grand Hotel Bavaro consiste en un seul bâtiment en forme de U, avec en son centre ledit lagon artificiel et son navire espagnol d’autrefois. Il est d’ailleurs possible de monter sur le galion, de prendre quelques selfies et même de profiter d’un cocktail, puisqu’on y trouve un bar.

Avec cette disposition en U, les 272 suites donnent soit à l’arrière, sur les jardins, soit sur le lagon, avec des vues partielles sur la mer des Caraïbes aux étages supérieurs.

Dès l’arrivée dans la chambre, le concierge de l’hôtel s’assure de connaître le nom de chaque client, leurs désirs, leurs envies et leurs habitudes en voyage, pour leur offrir un degré de personnalisation proche de la perfection.

Toujours au point chez Iberostar, la gastronomie ne décevra personne, fins gourmets compris.

Quant à la plage d’Arena Gorda, c’est l’une des plus belles de la région. Large, longue et bordée de cocotiers, elle permet de faire des promenades sur le sable, le long de la mer.

Pour en savoir plus: www.iberostargrandbavaro.com

