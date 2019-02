GAGNON, Paulette

(née Bernard)



À Montréal, le 14 février 2019, est décédée à l'âge de 88 ans, Mme Paulette Bernard, épouse de feu Alphonse Gagnon.Elle laisse dans le deuil ses fils Bernard (Danielle), Denis (Francine) et Gaétan (Claire), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que ses soeurs Henriette Pilotte et Fleurette Lemelin.La famille accueillera les visiteurs le samedi 2 mars de 14h à 17h, au :Une liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire, ce même samedi à 16h30, dans la chapelle du Complexe Maisonneuve.