Des autobus et 40 minutes de plus de trajet pour remplacer le train

Les clients des trains de banlieue de Deux-Montagnes et Mascouche devront se tourner vers les autobus et mettre jusqu’à 40 minutes de plus pour se rendre au centre-ville quand les lignes fermeront pour le chantier du REM.

Selon les estimations de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), sur la ligne de Deux-Montagnes, il faudra compter de 20 à 40 minutes supplémentaires pour se rendre au centre-ville, selon la section de la ligne où on se trouve.

Pour la ligne de Mascouche, on parle plutôt de 10 à 15 minutes supplémentaires.

L’annonce, initialement attendue en décembre a finalement été faite jeudi par l’ARTM.

Pendant la première phase des travaux, les trains continueront de circuler de Deux-Montagnes jusqu’à la gare Bois-Franc. Une navette de bus amènera ensuite les passagers jusqu’à la station de métro Côte-Vertu, dans une voie réservée sur la rue Grenet. Une navette fera également le même trajet, à partir de la gare Roxboro-Pierrefonds.

Les gares Du Ruisseau et Montpellier seront reliées à la même station de métro par autobus, sans mesures préférentielles.

La gare Mont-Royal sera reliée aux stations de métro Acadie et Namur, par service d’autobus avec mesures préférentielles (qui restent toujours à déterminer); celle de Canora aura également des navettes, mais sans mesures préférentielles.

À partir des gares Mascouche, Terrebonne et Repentigny, des navettes de bus en voie préférentielle se rendront à la station de métro Radisson sur la ligne verte pour les usagers désirant se rendre jusqu’au centre-ville.