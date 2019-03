Développement du quartier chinois: Montréal se veut rassurante

La Ville de Montréal se veut rassurante et a l’intention de consulter différents groupes afin de déterminer les priorités pour le développement du quartier chinois, qui suscite des inquiétudes au sein de la communauté chinoise.

«Effectivement, on veut faire une consultation et donner une attention particulière à ce secteur-là dans des investissements futurs», a soutenu jeudi le conseiller de Ville dans Ville-Marie et responsable du développement économique et commercial, Robert Beaudry.

Ce dernier réagissait à une pétition lancée cette semaine par le groupe Chinois progressistes du Québec, qui demande à l’arrondissement et à la Ville de mettre en place un plan de développement global du quartier chinois afin de le «préserver, protéger et développer».

Les auteurs de la pétition souhaitent aussi que d’ici la création de ce plan, un moratoire soit décrété sur «l’approbation de tout nouveau projet de développement territorial».

«On n’est pas là du tout», a tranché M. Beaudry en ce qui a trait au moratoire, assurant toutefois que la communauté chinoise serait consultée sur des enjeux comme le réaménagement de la rue Clark et la gouvernance commerciale de ce secteur du centre-ville.

En mode ouverture

«Pour nous c’est important de pouvoir les entendre, de faire une planification organisée, d’avoir une réflexion sur le quartier chinois c’est tout à fait pertinent. Il y a des choses sur lesquelles on travaille déjà, mais on est toujours en ouverture», a commenté de son côté la mairesse de Montréal et de Ville-Marie Valérie Plante, invitée à commenter la pétition.

M. Beaudry souhaite qu’au moins une journée de consultations soit organisée cette année, assurant aussi vouloir «être dans l’action». Il rencontre déjà depuis plusieurs semaines différents groupes de la communauté chinoise, et un rendez-vous est aussi planifié le 1er avril avec les Chinois progressistes du Québec.

Ces consultations pourraient ensuite débouler sur un possible plan. «[Sur] des orientations, des priorisations au niveau de ce qu’on veut faire dans le quartier chinois, absolument», a précisé M. Beaudry.

L’avocate May Chiu, qui est une des instigatrices de la pétition, aimerait que l’arrondissement mène des consultations «élargies et transparentes», et non pas que les organismes soient juste rencontrés individuellement.

«Il y a tellement de projets dans le quartier chinois qui n’ont aucune allure, qui ne contribuent pas à l’épanouissement de notre communauté ou du quartier, et puisque le quartier chinois est tellement petit, avec les limitations géographiques, on a décidé de demander à la Ville si elle avait un plan de développement du site», a-t-elle expliqué.

Selon cette dernière, les enjeux les plus importants restent le logement social et les services sociaux, et la création d’espaces verts, de lieux culturels et artistiques.

Me Chiu a rappelé que la communauté du quartier chinois avait perdu le Centre communautaire et culturel chinois de Montréal.