Entente record pour Bryce Harper avec les Phillies

La saga Bryce Harper est terminée: le joueur a paraphé une entente de 330 millions $ avec les Phillies de Philadelphie, jeudi.

Selon le quotidien USA Today, le contrat serait donc d’une valeur de 330M$ pour une période de 13 ans. Ce montant représente la plus grosse somme d’argent garantie de l’histoire du sport professionnel en Amérique du Nord, devant Giancarlo Stanton, qui avait conclu un contrat de 325 millions $ pour 13 ans avec les Marlins de Miami en 2014.

L’entente de Harper avec les Phillies comprendrait une clause de non-échange.

Considéré comme l’un des joueurs autonomes les plus convoités, Harper, 26 ans, avait préalablement passé les sept premières saisons de sa carrière avec les Nationals de Washington. La formation de la capitale américaine a tenté de s’entendre avec son premier choix de l’encan 2010, mais Harper aurait refusé leur offre de 300 millions $ pour 10 ans.

Lors de son passage à Washington, Harper a été choisi le joueur le plus utile de la Ligue nationale en 2015 et il a participé six fois au match des étoiles.

En 2018, le natif de Las Vegas a cogné 34 circuits et produit 100 points en 159 rencontres. Sa moyenne au bâton n’était cependant que de ,249.

Plus tôt ce mois-ci, un autre joueur autonome avait touché le gros lot, soit Manny Machado, à qui les Padres de San Diego verseront 300 millions $ pour 10 ans.

Voici les plus importants contrats octroyés dans l’histoire du baseball majeur en fonction de la valeur totale de l’entente:

Bryce Harper (Phillies de Philadelphie): 330 millions $/13 ans – 2019 à 2031

Giancarlo Stanton (Marlins de Miami) : 325 millions $/13 ans – 2015 à 2027

Manny Machado (Padres de San Diego) : 300M$/10 ans – 2019 à 2028

Alex Rodriguez (Yankees de New York): 275M$/10 ans – 2008 à 2017

Nolan Arenado (Rockies du Colorado): 260M$/8 ans – 2019 à 2026

Alex Rodriguez (Rangers du Texas): 252M$/10 ans – 2001 à 2010*

Miguel Cabrera (Tigers de Detroit): 247M$/8 ans – 2016 à 2023

*Alex Rodriguez s’était servi d’une clause échappatoire pour laisser tomber les trois dernières années de ce contrat.