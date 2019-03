Je sors, je reste

Coup de cœur

CONFÉRENCE : Une conversation avec Ellen DeGeneres

Véritable icône féminine de l’humour aux États-Unis, Ellen DeGeneres a changé les conventions. Elle est aussi connue et respectée pour être à la tête de son propre talk-show The Ellen DeGeneres Show, qui est écoutée à travers le monde. Durant cette conférence, la star internationale mettra en valeur son humour, sa chaleur humaine et sa gentillesse, lors d’une série de questions-réponses avec un modérateur. Question de vous sentir inspiré et de découvrir la grandeur de sa personnalité philanthropique, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. * Ce soir à 19h30 au Centre Bell, 1909 Avenue des Canadiens-de-Montréal

Je sors

THÉÂTRE

Somnambules

Connaissez-vous le type de théâtre In Situ? Il s’agit de productions improbables qui se réalisent hors des murs d’un véritable théâtre. Ces pièces se déroulent dans des lieux inusités et le Théâtre à Corps perdus connaît un véritable succès. Cette année, il présente la pièce Somnambules, où l’on retrouve deux enfants qui ne peuvent être séparés sans que tout n’explose. Pour jouer, ils se placent dans diverses mises en scènes, mais un soir le jeu va trop loin. Après des années de silence, Carl et Cindy se retrouvent face à face. *Demain soir à 18h30 dans une maison résidentielle du quartier Côte-des-Neiges près de l’hôpital Ste-Justine (l’adresse exacte est seulement envoyée aux personnes qui réservent des billets)

EXPOSITION

Thierry Mugler : Couturissime

En première mondiale, le grand public montréalais aura enfin la chance de voir la première exposition consacrée au couturier et parfumeur visionnaire Thierry Mugler. Cette exposition retrace l’œuvre du grand créateur, composée de plus de 150 tenues réunissant des accessoires, aux costumes de scène, des clips, des vidéos, des archives et des croquis inédits. D’ailleurs, une galerie est uniquement dédiée à sa collaboration avec le photographe de mode Helmut Newton. *Ce soir à 20h au Musée des beaux-arts, 1380 Rue Sherbrooke Ouest

ART

Festival Art Souterrain

C’est dans le cadre de la Nuit blanche de Montréal en Lumière, que le Festival Art Souterrain sera de retour, jusqu’au 24 mars. C’est sous le thème Le Vrai du Faux que la 11e édition prendra son envol avec une soixantaine d’artistes sur six kilomètres, dans six lieux différents sous-terrain de la ville : la Place Guy-Favreau, le Palais des Congrès, l’Édifice Jacques-Parizeau, le Centre de commerce mondial, au 1000 de la Gauchetière et à la Place Bonaventure. Les oiseaux de nuit montréalais pourront assister aux divers vernissages et rencontrer les artistes. * Demain soir dès 18h dans des lieux divers

CINÉMA

Tout le monde le sait

Comme tête d’affiche l’actrice Pénélope Cruz revient au grand écran dans la peau de Laura, une espagnole vivant à Buenos Aires avec son époux Alejandro. À l’occasion du mariage de sa sœur, elle revient dans sa ville natale, à Madrid avec ses deux enfants. Elle y retrouve des vieilles connaissances, dont Paco, son ancien amant, devenu viticulteur. Cette rencontre tourne au cauchemar lorsque sa fille disparaît, la journée du mariage et que des secrets sombres du passé retentissent. *Sorti le 1er mars

ACTIVITÉ

Le Salon des reptiles

Amoureux des animaux? Encore mieux, passionnés des reptiles? Si oui, le Salon des reptiles est de retour pour une 19e année pour vous faire découvrir le monde fascinant de ces animaux à sang froid. Plusieurs exposants seront sur place pour vous informer sur les espèces, leurs provenances, leur nourriture et bien sûr, la bonne façon de les manipuler. Éduquez-vous aussi sur les multiples différences entre un reptile, un amphibien et un arachnide. *Demain et dimanche à 10h au Collège de Maisonneuve, 3800 Rue Sherbrooke Est

Je reste

LIVRE

Tout est permis

Le nutritionniste Hubert Cormier fait toute une constatation : tout est permis! Pour lui, s’empêcher de manger une bonne pizza et de commencer sans résultat un régime, n’est pas la bonne solution. En fait, entre vérités, demi-vérités et fake news que l’on trouve sur Internet, le docteur en nutrition démystifie le tout et nous motive à changer notre alimentation de façon plus positive. *Sorti le 27 février

TÉLÉ

La disparition

Le drame familial et psychologique La disparition nous plonge dans le mystère de la disparition d’Anthony Sullivan, 10 ans. Alors, que son grand-père, juge à la retraite, lui organise une chasse au trésor pour son anniversaire, le petit garçon n’y revient jamais. Entre les policiers et la famille qui mènent leur enquête, de lourds secrets de famille refont surface. En vedette, les comédiens Kevin Parent et Micheline Lanctôt font partie de la distribution de cette nouvelle série. *Dimanche soir à 22h à Vrak

ALBUM À ÉCOUTER

Je reviens demain

L’auteure-interprète-compositrice Jaimie présente son nouvel opus Je reviens demain, à saveur country-pop. La chanteuse originaire du Bas-Saint-Laurent exploite les thèmes de la liberté, du rêve, de l’amour et de la renaissance. Son premier extrait du même titre de l’album, à la mélodie entraînante, donne le ton aux 11 autres chansons. *Sorti le 1er mars