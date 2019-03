La jalousie de mon chum est-elle justifiée?

Après 10 ans de vie avec le père de mes deux enfants, on a décidé de se séparer en maintenant une relation équilibrée avec une garde partagée. On dirait même que l’éloignement rend plus positives nos rencontres pour discuter des problèmes liés aux enfants. Et après deux ans de célibat, en novembre dernier, j’ai rencontré un type très bien lors d’une soirée entre amis. Comme il est lui aussi en garde partagée, on a commencé à se fréquenter sur la pointe des pieds en ne se mettant pas trop de pression. Puis on a ajusté nos flûtes pour pouvoir se voir plus souvent à partir de janvier dernier.

J’ai rencontré ses enfants, il a rencontré les miens, et comme les choses se sont assez bien déroulées, on a décidé de passer ensemble tous les six, une fin de semaine par mois. Et c’est là que les choses se sont gâtées. Il a des enfants qui sont continuellement dans la confrontation alors que les miens sont dans le mode « solution de conflit ». Il est en guerre contre son ex, alors que moi j’ai des relations harmonieuses avec le mien.

Mais là où ça fait le plus mal, c’est qu’il n’apprécie pas quand je lui dis que je rencontre mon ex pour faire le point sur les enfants. Il souhaiterait que je me méfie de lui, et par-dessus tout, il aimerait bien que je cesse ces rencontres pour me limiter à des entretiens téléphoniques avec lui. Dans son livre à lui, ce genre de lien mène inévitablement au lit.

Honnêtement Louise, comme je n’ai jamais eu l’intention de retourner avec mon ex, pas plus que lui d’ailleurs, je ne vois pas où est le problème. Mais lui en fait un sujet de discussion tellement obsédant et une condition de relation à long terme sine qua non, que ça m’inquiète. On songeait à emménager ensemble et là je ne sais plus si ça me tente.

Anonyme

Vous avez raison de vous sentir insécurisée devant un tel manque d’ouverture, et c’est une sage décision de repousser l’aventure commune du partage d’un lieu de vie. Déjà avec le climat de confrontation qui prévaut chez les enfants de ce monsieur, vous avez en pleine figure la culture parentale bien ancrée dans cette famille. Il y a un gros travail de déblayage à faire avec lui sur ce plan. Et entre vous et moi, vous n’avez rien à changer dans votre entente avec votre ex, c’est à lui de s’ajuster.