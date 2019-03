La marque E.L.F a un méga solde secret et tout est à 50% de rabais

On aime beaucoup E.L.F pour ses prix mini et la qualité de ses produits.

La marque chouchoute des youtubeuses beauté est déjà vraiment pas chère et quand on ajoute 50 % sur tous les produits, on peut se gâter et essayer plein de nouveaux produits.

Comment bénéficier de ce rabais-surprise? Il suffit d'aller sur leur site web et d’entrer le code « THANKYOU » à son panier dès que l’on atteint 30 $ d’achats. On ne va pas se le cacher, vous allez avoir BEAUCOUP de produits pour 30 $ qui vous coûteront seulement 15 $ avec le code. Le prix d'un mascara en pharmacie, quoi!

Parmi les incontournables de la marque, on doit mentionner le fameux Camo Concealer qui a été comparé aux Tarte Shape Tape, qui coûte 40 $. Avec le rabais, celui de E.L.F revient à seulement 2,50 $!

Cache-cernes Camo, 5 $ (2,50 $ avec le rabais), elfcosmetics.com

On adore aussi leurs pinceaux qui sont vraiment de bonne qualité pour le prix. Le pinceau à fibres doubles pour le visage est votre parfait allié pour appliquer votre bronzeur.

Pinceau à estomper, 3 $ (1,50 $ avec le rabais), elfcosmetics.com

On a aussi testé leurs fards à joues qui sont pigmentés sans être trop intenses et ne laissent pas de grosses « traces » impossibles à estomper.

Fard à joues «Always Cheeky», 6 $ (3 $ avec le rabais), elfcosmetics.com

