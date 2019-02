Lady Gaga brise le silence entourant sa relation avec Bradley Cooper

Lady Gaga a brisé tous nos rêves en confirmant qu’il n’y a rien de plus que de l’amitié entre elle et Bradley Cooper.

On se souvient que lors des Oscars, le duo de vedettes a surpris les téléspectateurs en ayant l’air très proches, connectés l’un à l’autre et même sur le point de s’embrasser lorsqu’'ils ont interprété Shallow, la chanson du film A Star Is Born, à la cérémonie des Oscars de dimanche.

Plusieurs internautes ont disséqué leur relation, convaincus que l’amour naissait entre les deux partenaires à l’écran. Les gens ont d'ailleurs trouvé surprenant que la femme de Bradley Cooper, Irina Shayk, s'assoie entre les deux vedettes du film, plusieurs supposant une certaine jalouise de la part de la mannequin

AFP

L’animateur Jimmy Kimmel a interrogé la chanteuse de Million Reasons à ce sujet lors de son apparition à son talk-show mercredi sor.

«Vous avez eu un tel lien avec Bradley si instantanément, et je suppose que c’est un compliment, que les gens ont commencé à dire: "Ils doivent être en couple. Ils doivent être amoureux"», a commencé l’animateur.

La vedette américaine a expliqué qu’une interprétation intime avait été ce qu’elle et Bradley Cooper avaient voulu transmettre alors qu’ils montaient sur scène. «Les gens ont vu de l’amour et, devinez quoi, c’est ce que nous voulions que vous voyiez. C’est une chanson d’amour, a-t-elle justifié. Le film A Star Is Born, c’est une histoire d’amour.»

AFP

Elle a poursuivi : «Du point de vue de la prestation, il était si important pour nous deux de rester connectés l’un à l’autre tout le temps. Lorsque vous chantez des chansons d’amour, c’est ce que vous voulez que les gens ressentent.»

Affirmant que leur chimie n’était rien qu’un bon jeu d’acteurs, Lady Gaga a ajouté : « Je suis artiste! Je suppose que nous avons fait du bon travail. On vous a eus! »