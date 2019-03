L’Armada s’impose devant les Olympiques

Samuel Bolduc a amassé trois points dans la victoire de 6 à 5 de l’Armada de Blainville-Boisbriand contre les Olympiques de Gatineau, jeudi soir, au Centre d'excellence Sports Rousseau.

Le défenseur de l’Armada a obtenu des mentions d’aide sur les buts d’Antoine Demers, Cole Fraser et Tyler Hylland. Ce dernier a inscrit le but gagnant avec moins de cinq minutes à faire à la troisième période. Il s’agissait d’un 18e but cette saison pour Hylland.

Benjamin Corbeil, Simon Pinard et Miguel Tourigny ont également touché la cible pour l’équipe locale.

Du côté des Olympiques, Mathieu Bizier s’est illustré en marquant ses 13e et 14e buts de la campagne.

Brendan Cregan a réalisé 21 arrêts devant la cage de l’Armada. À l’autre bout de la patinoire, Creed Jones a cédé six fois sur 33 tirs.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Sydney, les Screaming Eagles du Cap-Breton ont écrasé les Sea Dogs de Saint John 10 à 3. Isiah Campbell a inscrit six points, dont quatre buts, du côté des vainqueurs. Son coéquipier Shaun Miller a quant à lui obtenu deux buts et deux mentions d’aide.