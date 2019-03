Le 32e Salon du VR de Montréal

Le Salon du VR de Montréal, qui se déroule jusqu’à dimanche au Palais des congrès, est présenté par l’ACVRQ en collaboration avec Leclerc Assurances et Services Financiers. Les exposants présentent environ 300 des plus récents modèles, de l’information sur les régions à découvrir en VR ainsi que les pièces et accessoires les plus récents sur le marché.

Photo Pierre-Paul Poulin

