Le bénéfice de Groupe TVA diminue légèrement au quatrième trimestre

MONTRÉAL | Groupe TVA a dévoilé jeudi un léger recul des profits au quatrième trimestre ainsi qu’un retour à rentabilité sur l’exercice financier terminé en décembre dernier.

L’entreprise a rapporté un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 9 millions $ au quatrième trimestre, comparativement à 9,2 millions pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Par action de base et diluée, les profits sont stables sur la même période, à 0,21 $.

Les revenus trimestriels de la filiale de Québecor Média ont atteint 150,4 millions $ comparativement à 155,2 millions $, il y a un an.

«Nous sommes satisfaits des résultats obtenus pour le dernier trimestre de notre exercice financier», a fait savoir dans un communiqué France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA, soulignant notamment la croissance des parts de marché totales de Groupe TVA, à 36,6 parts.

«Nos initiatives de réduction des dépenses d'exploitation mises en place au cours des derniers trimestres nous ont permis de compenser la baisse des produits d'exploitation dans les secteurs télédiffusion et production ainsi que magazines, deux secteurs affectés par la diminution des revenus publicitaires», a-t-elle ajouté.

Mme Lauzière a rappelé que «TVA est toujours l'éditeur de magazines francophones numéro 1 au Québec avec plus de 3,7 millions de lecteurs tandis que nos titres anglophones sont lus par plus de 5,9 millions de personnes».

Par ailleurs, a-t-elle indiqué, «les résultats financiers du secteur des services cinématographiques et audiovisuels ont connu une croissance au cours du quatrième trimestre de 2018, alimentée principalement par l'utilisation de nos studios et équipements par les producteurs locaux et internationaux, ainsi que par l'ajout d'un volume d'activités supplémentaires découlant de nos acquisitions».

Retour de la rentabilité sur l’exercice

L’entreprise a également rapporté jeudi des profits de 8,3 millions $ en 2018 comparativement à une perte de 15,9 millions $ en 2017 $. Par action de base et diluée, les profits se sont élevés à 19 cents en 2018 comparativement à des pertes de 37 cents.

Les revenus ont atteint 551,9 millions $ au cours de l’exercice 2018 par rapport à 589,7 millions $, l’année précédente.