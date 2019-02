Le propriétaire des Patriots plaide non coupable

Le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, a plaidé non coupable à deux accusations d’avoir sollicité des services sexuels, jeudi.

Selon les documents de la cour, l’homme de 77 ans a également demandé de ne pas être jugé par un jury de ses pairs.

La semaine dernière, Kraft et 24 autres individus ont été accusés d’avoir sollicité des services sexuels au Orchids of Asia Day Spa, un établissement soupçonné d’être relié à un réseau de trafic humain, en Floride.

Selon des révélations du quotidien New York Post, Kraft s’est présenté dans le salon de massage les 19 et 20 janvier, soit durant le week-end de la finale de l’Association américaine, que son équipe a remportée 37 à 31 contre les Chiefs à Kansas City.

S’il est reconnu coupable dans ces affaires, le propriétaire pourrait écoper d’une peine maximale d’un an de prison et d’une amende de 5000$, en plus de devoir suivre un cours sur le trafic humain.

Kraft est représenté par l’avocat Jack Goldberger, qui a notamment défendu le milliardaire Jeffrey Epstein dans une affaire de trafic de mineures.