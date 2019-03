Le Rocket l’emporte face aux Monsters

Jake Evans a fait la différence jeudi soir, à Cleveland, où le Rocket de Laval l’a emporté 5 à 4 devant les Monsters. Pour le club-école du Canadien de Montréal, il s’agit d’un troisième gain consécutif.

Evans a dénoué l’impasse avec son 11e but de la saison, alors qu’il restait moins de cinq minutes à faire à la troisième période. Alex Belzile et Michael Pezzetta ont contribué au but victorieux.

Lukas Vejdemo et Hayden Verbeek se sont également illustrés chez le Rocket en marquant chacun deux buts. Pour sa part, Pezzetta a conclu la rencontre avec deux mentions d’aide.

Du côté des Monsters, Ryan Collins, Kole Sherwood, Paul Bittner et Tommy Cross ont secoué les cordages.

Charlie Lindgren a été rappelé au banc du Rocket après avoir alloué trois buts sur 10 lancers. En relève, Michael McNiven a cédé une fois sur 14 tirs. À l’autre bout de la patinoire, Jean-François Bérubé a fait face à 26 lancers.