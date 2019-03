Les coups de cœur de... Arnaud Soly

Avec ses 37 000 abonnés sur Facebook et 23 000 abonnés sur Instagram, l’humoriste de la relève Arnaud Soly a conquis les millé­nariaux grâce à ses nombreuses vidéos hilarantes. Passionné de jeux, il est le nouveau porte-parole du festival Montréal Joue, qui se déroule durant la semaine de relâche. Voici donc les endroits coups de cœur en ville du jeune homme comique.

Le restaurant préféré ?

Le Montréal Plaza sur la Plaza Saint-­Hubert. L’endroit est fantastique, c’est comme un petit musée. Je trouve qu’il y a une certaine nostalgie qui se retrouve dans les assiettes. (...) Sinon, je dois nommer Le Mousso. Même si ce n’est pas forcément abordable, c’est là que j’ai mangé le meilleur repas de ma vie.

L’endroit où prendre un verre ?

Photo d'archives

L’Isle de Garde. Il y a tellement de bonnes bières en fût. C’est simple et bien fait. Il y a aussi La Rockette. J’y ai travaillé durant sept ans et c’est l’endroit où danser et boire des shooters ! Finalement, je nommerai Le Terminal. Je fais des shows d’humour là-bas depuis deux ans et demi et l’équipe est vraiment cool.

L’activité préférée ?

J’adore cuisiner. Je me rends au ­Marché Jean-Talon, l’été. Je peux m’y rendre jusqu’à quatre fois dans la semaine. J’aime acheter frais. J’ai même ma petite routine : je m’arrête au Caffè Italia pour ensuite faire mes courses à pied dehors et prendre mon temps.

Une adresse secrète à ­découvrir ?

Photo courtoisie, Harbin Dumpling

Le Harbin Dumpling sur le boulevard Saint-Laurent. C’est un tout petit local qui concocte les meilleurs dumplings. C’est juste fou ! Sinon, si vous avez le goût de spécialités de barbecue coréennes, dans le quartier chinois, il y a le Kalbi. C’est un restaurant avec buffet à volonté. Ce n’est pas la meilleure qualité de bouffe, mais c’est vraiment nice d’y aller en gang et de combiner ta soirée à un karaoké privé !

L’événement culturel le plus couru ?

L’offre est tellement grande, alors je dirais tous les festivals en général : humour, musique, cinéma et même gastronomie. Je vais aussi prêcher pour ma paroisse, car je suis porte-parole de Montréal Joue. C’est un bel événement ludique qui s’adresse tant aux jeunes qu’aux adultes.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Les après-midi aux tams-tams du mont Royal, les dimanches lorsque j’étais adolescent. Honnêtement, c’était ma tradition avec tous mes amis. On se rassemblait tout le temps, juste pour s’écraser dans l’herbe et profiter du plein air. Ce sont les moments les plus sociables et insouciants que j’aie connus.