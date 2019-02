Les Penguins décimés à la ligne bleue

Luttant pour une place dans les séries éliminatoires, les Penguins de Pittsburgh doivent composer avec quatre défenseurs sur le carreau.

Après un duel entre les Penguins et les Sabres de Buffalo vendredi, le Canadien de Montréal pourrait profiter, samedi, de cette hécatombe qui touche la formation de Pittsburgh.

Le Québécois Kristopher Letang, blessé au haut du corps, a raté le dernier match de son équipe et son cas est réévalué quotidiennement. Brian Dumoulin, Olli Maatta et Chad Ruhwedel ne semblent pas non plus disponibles à court terme.

«Ça va donner l’opportunité à d’autres d’embarquer et de jouer un rôle plus significatif, a commenté l’entraîneur-chef Mike Sullivan, sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Ils doivent relever ce défi. Nous croyons que nous avons les joueurs pour le faire.»

Gudbranson dans la mêlée

Acquis des Penguins lundi, à la date limite des transactions, Erik Gudbranson aura notamment l’occasion de montrer son savoir-faire. Il disputera ainsi un premier match avec sa nouvelle équipe, vendredi, face aux Sabres.

«La situation est malheureuse, mais ça me propulse dans l’action très rapidement, a commenté Gudbranson. Je suis excité en vue du match et je suis prêt.»

Gubranson, qui a récolté huit points en 57 parties avec les Canucks de Vancouver plus tôt cette saison, pourrait former un duo avec Marcus Pettersson. C’est à souhaiter pour l’arrière natif d’Ottawa qu’il obtienne plus de succès chez les Penguins, lui qui a présenté un différentiel de -27 depuis le début de la campagne.

À moins d’un retour au jeu, les autres défenseurs des Penguins seront Jack Johnson, Justin Schultz, Juuso Riikola et Zach Trotman. À l’attaque, le nom de Bryan Rust figure également sur la liste des blessés pour Pittsburgh.