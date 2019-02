Martha Stewart s’associe à des produits au cannabis

La personnalité de la télévision Martha Stewart s’associe avec le géant canadien du cannabis, Canopy Growth, dans le but de développer une nouvelle gamme de produits «destinés aussi bien aux humains qu’aux animaux».

Dans un communiqué publié, Mme Stewart a expliqué qu’elle était heureuse de s’associer à Canopy Growth, qui est le plus gros producteur mondial de cannabis légal, afin de mettre au point des produits pour aider «les humains ainsi que leurs animaux de compagnie préférés».

L’impact de cette annonce n’a pas tardé à se faire sentir à la bourse. L’action de la compagnie qui gère les destinées de Mme Stewart, Sequential Brands Group, a fait un bond de plus de 50% jeudi matin à New York, tandis que le titre de Canopy Growth gagnait 4,5% en matinée.

Selon Bloomberg, Canopy Growth, dont le siège social se situe à Smith Falls en Ontario, développe actuellement des produits à base de cannabidiol (l’autre composante active du cannabis) qui pourraient traiter l’anxiété chez les animaux de compagnie. Le cannabidol serait incorporé dans de la nourriture pour les animaux.