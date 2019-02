Maternelle 4 ans: 80 M$ en salles de classe et en rénovations à Laval

LAVAL – L'instauration des classes de maternelle 4 ans entraînera des dépenses additionnelles de 80 millions $ en construction et rénovation de locaux à la Commission scolaire de Laval, a appris TVA Nouvelles.

Des écoles toutes neuves devront être agrandies. Par exemple, les coûts de la future école dans le secteur Vimont-Auteuil passeront de 3,9 millions $ à 7,8 millions $. Trois locaux, un espace polyvalent, un local de service de garde et un espace administratif devront être ajoutés à l'édifice qui ouvrira ses portes à la prochaine rentrée scolaire.

«Quand on ajoute des classes, on ajoute aussi des corridors, des toilettes, des stationnements pour le personnel supplémentaire, des espaces de plus pour les autobus. Il n'y a pas uniquement les locaux, a expliqué la présidente de la commission scolaire, Louise Lortie. Il y a des normes à respecter, dont celles du ministère, notamment selon le nombre d'élèves.»

Une autre école de la rue Alexandre verra la facture prévue pour son agrandissement passer de 15 à 37 millions $. La commission scolaire prévoit y ajouter quatre classes pour les maternelles 4 ans et quatre locaux pour les enfants d'âge préscolaire ayant un trouble du spectre de l'autisme.

Ces huit locaux supplémentaires font en sorte qu'il faut aussi ajouter un plateau sportif, un espace polyvalent, un espace administratif et un local de service de garde.

Chaque commission scolaire procède actuellement au recensement des coûts qu'engendra l'ajout des 5000 classes de maternelle 4 ans. Pour cette raison, il n'a pas été possible de connaître les coûts supplémentaires pour l'ensemble des commissions scolaires du Québec.