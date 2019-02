Montréal: autre année record en 2018 pour les investissements étrangers

Les investissements directs étrangers n’ont jamais été aussi importants que l’an dernier dans la région montréalaise, selon le bilan annuel de Montréal International, présenté jeudi.

Les projets d’implantation ou d’expansion appuyés par cette agence de promotion économique ont entraîné des investissements 2,47 milliards $ par 63 compagnies étrangères. C’est environ 1,5 milliard $ de plus qu’en 2015.

Il s’agit de la troisième année de suite que les investissements étrangers atteignent des sommets dans la région de la métropole.

«Les activités en provenance de l’international insufflent chaque année une impulsion vitale à l’économie du Grand Montréal, a précisé Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International, par communiqué. En 2018, le nombre grandissant de projets d’investissements étrangers au sein des secteurs de pointe auront permis à la région de poursuivre son essor et de contribuer à une création nette d’emplois de qualité.»

Environ 62 % de la somme totale des investissements étrangers est issue des secteurs de la haute technologie comme l’aérospatial, les technologies de l’information et des communications, les sciences de la vie et les technologies de la santé. Ils proviennent des Amériques (50 %), d’Europe (45 %) et d’Asie (5 %).

Ces projets ont permis de créer 5939 emplois directs «de qualité» et de maintenir 535 autres, selon Montréal International.

«Cette attractivité, nous la devons à nos talents, mais également à la mixité sociale et économique qui caractérise notre ville et contribue à son positionnement unique», a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Montréal International a aussi souligné qu’elle a attiré une organisation internationale l’an dernier, le réseau Rights and Resources Initiative qui lutte pour les droits fonciers et forestiers des peuples autochtones et des communautés locales dans le monde. L’organisme aussi facilité la rétention ou l’expansion du Secrétariat de la convention sur la diversité biologique (SCDB), de l’Agence mondiale antidopage et du Secrétariat international de l’eau.