Nouvelle chanson: «Que restera-t-il de nous après nous», demandent les soeurs Boulay

Les soeurs Boulay se questionnent sur notre rapport au territoire dans leur nouveau vidéoclip présentant un premier single de leur troisième album attendu en 2019.

Dans leur communiqué, les frangines racontent une partie de leur périple à l'île d'Anticosti où elles ont tourné le clip en décembre: «Ce que nous y avons trouvé, c’est quelque chose comme une communion entre l’horreur et le sublime. Entre la mort et la vie. Un partage. Et même si rien n’est parfait, si tout se situe quelque part dans les nuances entre le noir et le blanc, l’histoire qu’on y a vécue a assurément changé quelque chose en nous.»

Que restera-t-il de nous après nous, demandent-elles au coeur de la forêt, en plein hiver, durant une séance de chasse:

«On ne m’avait pas dit qu’en arrivant ici

Je n’aurais pas l’impression d’arriver

On ne m’avait pas dit qu’une fois arrivée ici

Je n’aurais plus nulle part où m’en aller



Que restera-t-il de nous après nous

Que restera-t-il de nous après nous»

Après l'année de pause prise par Mélanie pour donner naissance à son fils - période durant laquelle Stéphanie a publié un livre pour enfant et un album solo - les soeurs Boulay dévoileront enfin un nouvel album cette année.

Quelques spectacles ont déjà été annoncés:

13 août - L'ASSOMPTION - L'Ange-Cornu

14 août - L'ASSOMPTION - L'Ange-Cornu

20 septembre - SAINT-EUSTACHE - Salle Desjardins du Centre d'art La petite église

28 septembre - VAL MORIN - Théâtre du Marais

4 octobre - SHERBROOKE - Théâtre Granada

5 octobre - WATERLOO - Maison de la Culture