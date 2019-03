Qu’est-ce qui m’arrive?

Je suis dans la jeune quarantaine, en couple depuis cinq ans avec le père de deux enfants qui font mon bonheur puisque je n’ai jamais eu d’enfants. N’ayant jamais été enceinte et ayant toujours eu des règles sans problèmes, je ne sais pas ce que c’est qu’un bouleversement hormonal.

Moi qui avais toujours été du type frileux, je me retrouve avec des chaleurs épouvantables qui peuvent me prendre la nuit comme le jour. Je pleure pour un rien et je me mets aussi en colère pour un rien. Bref, je ne me reconnais plus. Comme je suis hypocondriaque, je n’ose pas consulter mon médecin pour ça de peur qu’il ne me décèle un cancer ou une quelconque grosse maladie incurable. Dernièrement, une amie m’a dit que ça pouvait être la ménopause qui me frappe. Je voudrais la croire, même si je me trouve bien jeune, car ce serait un moindre mal. Mais je voudrais avoir votre avis avant de procéder.

Élisa

Bien que je ne sois pas apte à poser un diagnostic, il y a de fortes chances que votre amie ait vu juste, car une ménopause précoce à cet âge est possible. Et si ça n’était pas cela, ne savez-vous pas que plus une maladie est détectée tôt, meilleures sont vos chances de vous en sortir ?