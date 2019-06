Santé: voici 4 précautions à prendre avant de voyager

En association avec

Vous préparez une escapade hors du pays? Assurez-vous de partir l’esprit tranquille en suivant ces quelques recommandations.

1. Mettez à jour vos vaccins

Vérifiez d’abord que vos vaccins de base sont à jour. Consultez votre carnet de vaccination: il devrait indiquer la date de vos dernières doses reçues.

Selon la destination choisie, il est possible que certains vaccins supplémentaires doivent être administrés. Pour les recevoir, on prend rendez-vous dans une clinique santé voyage, une pharmacie offrant des soins infirmiers ou un CLSC environ six semaines avant le grand départ.

2. Préparez une trousse de premiers soins

Il vaut mieux prévenir que guérir, mais parfois, on doit soigner les bobos! Pour ce faire, équipez-vous d’une trousse de premiers soins. Celle-ci devrait comprendre des pansements, de la gaze, des lingettes antiseptiques, une pince à épiler et un onguent antibiotique.

Côté médicaments, on emporte des comprimés contre :

la douleur;

la fièvre;

la diarrhée ainsi que celle du voyageur (tourista);

la constipation;

la nausée;

des antiacides pour l’estomac;

des antiallergiques oraux.

En cas de tourista, des sachets de réhydratation orale vous seront particulièrement utiles.

Validez avec votre pharmacien ou pharmacienne si ces médicaments conviennent à votre condition de santé et vos traitements actuels.

Enfin, n’oubliez pas votre écran solaire: celui-ci devrait offrir une large protection de 30 FPS minimum.

3. Rassemblez vos médicaments d’ordonnance

N’oubliez pas vos médicaments personnels! Ceux-ci doivent impérativement voyager dans leurs contenants d’origine et être accompagnés d’une copie d’ordonnance. Au besoin, votre pharmacien ou votre pharmacienne pourra vous fournir les papiers nécessaires.

Vous changez de fuseau horaire? Consultez un professionnel ou une professionnelle de la santé pour ajuster l’heure de prise de vos médicaments.

Avant le départ, assurez-vous de compter vos médicaments en quantité suffisante. Afin d’éviter toute situation fâcheuse, on transporte le tout dans notre bagage à main. Soyez sans crainte: les restrictions concernant les liquides en avion et le poids des bagages ne s’appliquent pas aux médicaments.

Enfin, prévoyez un léger surplus: ainsi, si vos vacances sont prolongées pour quelque raison que ce soit, vous aurez l’esprit tranquille.

4. Prévenez les infections le plus possible

En voyage, on redouble de vigilance face aux possibles infections.

Faites comme à la maison et n’oubliez pas de vous laver les mains régulièrement.

Afin d’éviter la diarrhée du voyageur, qui est causée par le contact avec des aliments contaminés, buvez de l’eau embouteillée, refusez les glaçons et assurez-vous de consommer des aliments frais, bien cuits et servis dans des établissements à haut roulement.

Évitez les piqûres de moustiques et les maladies qui y sont associées (zika, malaria, fièvre jaune) en portant des vêtements longs et en appliquant du chasse-moustiques.

Un professionnel ou une professionnelle de la santé pourrait vous prescrire des traitements préventifs contre la malaria, la tourista et le mal aigu des montagnes.

Pour un voyage agréable en tous points, vaut mieux prévenir les soucis de santé. Pour ce faire, consultez votre pharmacien ou pharmacienne . Maintenant, ne reste plus qu’à profiter de vos vacances bien méritées!