Sega demande aux fans de choisir les jeux de la Mega Drive Mini

Même si vous aviez déjà oublié son existence, sachez que la Mega Drive Mini se trouve toujours dans les plans de Sega! La preuve? La firme japonaise propose maintenant à ses fans de choisir les jeux qui se retrouveront sur la réédition de la console.

Par le biais de Twitter et d’un site Web mis en ligne cette semaine, Sega offre ainsi aux joueurs la possibilité de décider quels volets de différentes franchises se retrouveront sur la nouvelle version miniaturisée de la Mega Drive, qui était jadis connue ici sous le nom de Genesis.

Soyons francs, les choix sont déchirants! Les internautes doivent effectivement choisir entre Sonic The Hedgehog ou Sonic The Hedgehog 2, Shining Force ou Shining Force 2 et Puyo Puyo ou Puyo Puyo 2.

Il s’agit d’une intéressante façon de faire les choses pour Sega, en opposition à Sony et Nintendo qui ont plutôt décidé d’imposer leurs choix avec plus ou moins (Sony, on te regarde ici) de succès.

Seul petit bémol: pourquoi avoir à choisir entre deux titres d’une franchise aussi importante que Sonic pour Sega? Pourquoi ne pas tout simplement mettre les deux titres sur la nouvelle console? La question se pose.

Au sujet de la Mega Drive Mini elle-même, sa sortie avait été repoussée en 2019, notamment pour retravailler le design de la console. Le jeu en vaudra-t-il la chandelle? Espérons-le!