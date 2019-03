Semaine de relâche: 10 activités ludiques ou sportives à faire

MONTRÉAL – Alors que les élèves déserteront les salles de classe durant la semaine de relâche, il peut être difficile d'occuper toute la famille durant ces journées. Le «24 Heures» a trouvé 10 activités ludiques ou sportives à faire durant ces vacances hivernales.

1. Un matin au spa

Pour se relaxer, rien de mieux qu’une halte au spa. Du 4 au 8 mars, le Bota Bota spa-sur-l’eau ouvrira aussi ses portes aux enfants de 10 à 17 ans durant la matinée.

Où: Vieux-Port de Montréal, Intersection rues De la Commune et McGill

2. Carnaval de la Petite-Italie

Durant le 2 et le 3 mars, la Petite-Italie aura des airs de fêtes pour la troisième édition du Carnaval. Un défilé aura lieu samedi à 13 h, à partir du parc Dante. Des centaines d’artistes déguisés se promèneront dans les rues.

Où: 219 rue Dante

PHOTO COURTOISIE

3. Patiner dans le Vieux-Port

Aller patiner plaît aux petits et grands. La glace extérieure réfrigérée de la patinoire Natrel du Vieux-Port est ouverte tous les jours de 10 h à 21 h et demeurent ouverte une heure de plus du jeudi au dimanche. À l’occasion de la nuit blanche du 2 mars, la patinoire sera ouverte jusqu’à 1 heure du matin.

Où: Bassin Natrel, Vieux-Port de Montréal

PHOTO COURTOISIE, Andréanne Lupien

4. Festival Montréal joue

Les amateurs de jeux de société seront servis avec le festival Montréal joue. Jusqu’au 10 mars, le festival propose des centaines d’activités ludiques à travers la ville et dans les 45 bibliothèques de Montréal.

Où: À travers la ville

PHOTO COURTOISIE, Le TAZ Skatepark 2019

5. Faire du patin à roulettes

Opter pour le centre sportif Le Taz lorsque la température extérieure est moins clémente pourra plaire à toute la famille. L’endroit permet de faire du skateboard, du patin à roues alignées, du BMX et de la trottinette dans des modules acrobatiques ou sur une piste adaptée aux familles.

Où: 8931 rue Papineau

PHOTO COURTOISIE, Parc Olympique

6. Aller à la piscine

La piscine et la pataugeoire du Parc olympique sont ouvertes pour les bains libres récréatifs. Le dimanche, les structures Wibit sont accessibles dans le bassin compétitif de 10h à 17 h.

Où: 3200 rue Viau

PHOTO COURTOISIE, Olivier Bourget

7. Festival La Cuvée d’Hiver

Pour les adultes, la Cuvée d’Hiver est de retour cette année du 28 février au 2 mars. L’évènement a lieu au Salon 1861. On y retrouve des dégustations de bières de microbrasserie, de whisky et de spiritueux dans une ambiance festive.

Où: 550 rue Richmond

PHOTO COURTOISIE, Yves Keroack

8. Promenade sous les étoiles

Durant la semaine de relâche, le Parc-nature du Bois-de-Liesse propose des soirées en forêt, à pied ou en raquette à la lueur d’une lampe frontale. La majorité des balades sont animées.

Où: 9432 Boul Gouin O

PHOTO COURTOISIE, Planétatirum

9. Le Planétarium

Découvrir l’espace et les planètes de façon ludique et éducative est possible au Planétarium grâce à des expositions et des spectacles immersifs. Le musée a prévu une programmation spéciale pour la semaine de relâche.

Où: 4801 avenue Pierre-De Coubertin

PHOTO COURTOISIE, Mathieu Rivard

10. Papillons en liberté

L’événement Papillons en liberté permet d’observer 15 000 à 20 000 papillons relâchés dans la serre du Jardin botanique. Durant une visite, il est possible d'observer une cinquantaine d’espèces différentes sur les 75 présentées.

Où: 4101 rue Sherbrooke E