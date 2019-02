Sondage : P.K. Subban le plus surévalué

D’après un sondage réalisé auprès de 198 joueurs de la Ligue nationale (LNH), P.K. Subban est le hockeyeur le plus surévalué du circuit Bettman.

Le site The Athletic a diffusé jeudi les résultats de son questionnaire réalisé au cours des six dernières semaines. Quand ils ont été interrogés au sujet de celui qu’ils croient le plus surévalué, les répondants ont désigné le défenseur des Predators de Nashville dans une proportion de 23 %. Après Subban, Patrik Laine (9 %), des Jets de Winnipeg, Aaron Ekblad (6 %), des Panthers de la Floride, Dion Phaneuf (4 %), des Kings de Los Angeles, et Erik Karlsson (4 %), des Sharks de San Jose, sont ceux ayant reçu le plus de mentions.

Par ailleurs, seulement 63 % des participants ont accepté de répondre à cette question.

Pour sa part, Carey Price représente le gardien qu’une majorité souhaite voir défendre son filet dans le septième match d’une finale de la Coupe Stanley. À 23 %, il devance Marc-André Fleury (16 %), des Golden Knights de Vegas, et Andrei Vasilevskiy (15 %), du Lightning de Tampa Bay.

Crosby est le meilleur

Selon le sondage, le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby (48 %), est le joueur de la ligue le plus complet. Celui que plusieurs considèrent son dauphin à cet effet, Connor McDavid, des Oilers de d’Edmonton, est deuxième à 25 %. Patrice Bergeron (11 %), des Bruins de Boston, occupe le troisième rang.

AFP

De son côté, le porte-couleurs des Panthers de la Floride Aleksander Barkov (26 %) est le plus sous-estimé de la LNH, tandis que Jon Cooper (Tampa Bay) et Gerard Gallant (Las Vegas) - tous deux à 23 % des voix – sont les entraîneurs pour lesquels le plus grand nombre de patineurs aimeraient jouer. À l’inverse, John Tortorella (30 %), des Blue Jackets de Columbus, est celui pour qui le moins de hockeyeurs souhaitent jouer.

Las Vegas est la ville la plus plaisante à visiter pour 26 % des votants. Montréal ne figure pas parmi le top 5, mais ses partisans sont les deuxièmes meilleurs du circuit, derrière ceux des Golden Knights, toujours d’après le sondage. À l’opposé, les Panthers ont le moins bon public, tandis que Winnipeg est l’endroit à éviter; 38 % croient qu’il s’agit de la pire ville à visiter.

Également, 60 % des joueurs estiment que des changements devraient être apportés au format des séries éliminatoires. Sans surprise, 99 % pensent que la LNH devraient envoyer des hockeyeurs aux Jeux olympiques.