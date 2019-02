SRB Pie-IX: bus détournés et travaux jusqu’à 23 h

Les personnes qui prennent l’autobus sur le boulevard Pie-IX emprunteront un trajet zigzaguant, qui rallongera leur temps de transport dès le mois de mars, et plusieurs résidents endureront des travaux jusqu’à 23 h chaque jour de semaine.

La Société de transport de Montréal (STM) a présenté jeudi aux médias les détails des travaux qui se dérouleront au cours des quatre prochaines années pour l’installation du Service rapide par bus (SRB) Pie-IX, après avoir réalisé cette semaine trois séances d’information dans les quartiers touchés.

Pour la première année de travaux, les trois voies de Pie-IX en direction sud seront fermées de mars à décembre 2019. De l’autre côté du boulevard, deux voies vers le sud seront installées (sur lesquelles autobus, voitures et camions se partageront la chaussée), ainsi qu’une voie vers le nord.

Les autobus vers le nord circuleront en zigzaguant dans les rues avoisinantes, ce qui allongera le temps de transport, a confirmé la STM, sans toutefois pouvoir le quantifier.

Les travaux à faire sur le boulevard sont massifs, et comprennent notamment une réfection de l’aqueduc et des égouts, en plus de l’installation du SRB. Ils seront effectués par «tronçons», pouvant durer jusqu’à quatre mois par section de rue.

Chaque tronçon sera refait du début à la fin d’un seul coup, et les équipes se déplaceront ensuite sur un autre tronçon, «l’objectif étant que le citoyen X qui habite à telle adresse ne se retrouve pas avec de la machinerie de chantier devant chez lui tout l’été», a expliqué Marc Dionne, directeur du Bureau de projet intégré du SRB Pie-IX.

Sur 50% de ces tronçons, les travaux dureront jusqu’à 23 h chaque jour. Ailleurs, ce sera jusqu’à 19 h.