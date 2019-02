Voici ce que Diane Dufresne pense de Kim Kardashian

L'interprète de «Donnez-moi de l’oxygène», notre Diane Dufresne nationale, s’est retrouvée sur le même tapis rouge que la star de téléréalité et femme d’affaires Kim Kardashian cette semaine, et le Sac de chips n'a pas manqué la chance de lui demander ce qu’elle pensait de cette dernière.

De ses propres mots, l’adoratrice de tenues excentriques foulait le tapis rouge de l’exposition «Couturisssime» de Thierry Mugler, «pour venir voir les designers québécois», et pas parce qu'elle est une fan de Keeping up with the Kardashian avec Kim K.

La chanteuse a tout de même pris le temps de nous glisser quelques mots bien choisis à propos de l'épouse de Kanye West. «Cette madame-là, c’est un peu la Marie-Antoinette des temps modernes, alors c’est bien. Elle a inventé un autre fessier, une nouvelle façon de porter les fesses.»

Bien dit Diane.

Voici toute la scène en vidéo: