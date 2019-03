COMTOIS, Marielle



De Montréal, ayant résidé plusieurs années à Laval puis Boisbriand, le 23 février 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Marielle Comtois, conjointe de M. Jean Renaud.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre Martin et Nathalie Martin Lapointe (Robert Lapointe), ses petits-enfants Kim et Dany, son arrière-petite-fille Mia, les enfants et descendants de son conjoint Jean, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au418, BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8le vendredi 1er mars de 16h à 21h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même au salon à 20h45.