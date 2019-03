À Julien de prendre le témoin

Claude Julien aurait souhaité du renfort. Les entraîneurs veulent toujours embarquer dans le sprint final du calendrier régulier avec des effectifs améliorés, des effectifs lui fournissant plusieurs options.

À la date limite, certains ont été comblés. John Tortorella, avec les Blue Jackets, ne pouvait souhaiter un meilleur scénario. On joue le tout pour le tout à Columbus avec l’arrivée de trois joueurs autonomes sans restriction : les attaquants Ryan Dzingel et Matt Duchene ainsi que le défenseur Adam McQuaid et le gardien auxiliaire Keith Kinkaid. Gerard Gallant, à Vegas, peut miser maintenant sur une ligne d’attaque totalement renouvelée avec Mark Stone, Max Pacioretty et Paul Stastny, trois joueurs qui n’ont pas vécu l’exceptionnelle expérience de l’an dernier.

Acquisitions

Peter Laviolette, à Nashville, ne se plaindra pas de l’arrivée de Wayne Simmonds, qui devrait donner plus de punch à une attaque à cinq en déroute, et de celle de Mikael Granlund.

Les Capitals ont accordé à Todd Rierden la possibilité de jongler avec son personnel puisque Nick Jensen se joint à l’unité défensive et Carl Hagelin sera d’un précieux secours en infériorité numérique.

Mike Sullivan, à Pittsburgh, aux prises avec de sérieux problèmes à la ligne bleue, puisque Kristopher Letang, Brian Dumoulin et Olli Maatta fréquentent quotidiennement l’infirmerie, a accueilli à bras ouverts le retour de Justin Schultz et a applaudi l’acquisition d’Erik Gudbranson.

Peter DeBoer, des Sharks de San Jose, pourra maintenant composer avec trois trios pouvant compétitionner à un haut niveau, Gustav Nyquist se joignant à une formation nourrissant de grandes ambitions.

Jared Bednar, au Colorado, profitera sûrement de l’expérience de Derick Brassard, obtenu à un prix dérisoire. L’Avalanche est toujours dans le coup malgré les insuccès de l’équipe en janvier.

Paul Maurice, l’entraîneur des Jets, pour la deuxième année de suite, a apprécié les efforts déployés par Kevin Cheveldayoff, son patron, qui a obtenu Kevin Hayes, un joueur de centre, et Matt Hendricks, un joueur robuste. Il y a aussi Nathan Beaulieu qui débarque à Winnipeg... mais on va passer.

Bruce Cassidy, des Bruins, compose maintenant avec une attaque améliorée avec l’arrivée de deux patineurs donnant plus de profondeur à sa formation. Marcus Johansson et Charlie Coyle ajoutent une autre dimension à l’attaque de cette équipe.

Et Claude Julien ?

Marc Bergevin lui a tendu le témoin et à Julien de se débrouiller avec une équipe ayant ajouté quatre joueurs de soutien : Dale Weise, Christian Folin, Nate Thompson et Jordan Weal.

Cependant, Bergevin a été incapable de résoudre quelques problèmes. A-t-on trouvé un défenseur pour travailler aux côtés de Shea Weber, qui, il faut bien l’admettre, éprouve des difficultés depuis quelques semaines ?

A-t-on apporté du renfort au top Six ? Non. Quand Bergevin souligne que ses homologues dirigeaient toujours la conversation sur les jeunes espoirs de l’organisation, il faut en prendre et en laisser. A-t-on touché les espoirs des Bruins quand Don Sweeney, le directeur général, a fait l’acquisition de Coyle et de Johansson ?

Modèle d’affaires

En résumé, Bergevin a la satisfaction du devoir accompli, Tatar et Domi font flèche de tout bois. L’organisation a subi des changements majeurs et les résultats sont étonnants.

Bergevin respecte son modèle d’affaires. Pas question de déroger à la consigne établie en début de saison, d’autant plus qu’il insiste que le marché ne lui offrait pas la perspective de conclure une bonne affaire.

Cependant, les résultats confirmeront s’il a raison ou s’il a tort.

S’il a dit toute la vérité.

Peu importe les informations qu’on désire véhiculer, il reste qu’en bout de ligne, les résultats sont toujours le reflet du travail effectué par celui qui prend la décision finale.