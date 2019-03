Apaisement dans les Laurentides

Pour un séjour reposant, on s’arrête en pleine nature chez Ofuro Station Zen dans les Laurentides. Les chambres y sont douillettes et l’expérience thermale complète.

On prend soin de soi et on passe un séjour tout en confort chez Ofuro Station Zen à Morin-Heights. Le propriétaire, Jacques Aubry, y a conçu un hébergement jumelé à des soins variés. La perfection pour penser à soi dans un spa d’inspiration orientale à l’immense terrain bordé par un cours d’eau naturel. Plein de tranquillité !

Chambres paisibles

Photo courtoisie

Sur place, les invités disposent de cinq chambres confortables, toutes avec une salle de bain privée, situées dans le bâtiment du spa. Elles présentent un grand lit, une télévision, un foyer d’ambiance, des fauteuils ainsi qu’un bain-tourbillon. Atmosphère calme et paisible envahissent les chambres lumineuses agrémentées de couleurs douces, de décorations orientales et de mobilier dans le même esprit. À l’étage des chambres, les invités accèdent à un salon commun juste entre eux.

Expérience totale

Photo courtoisie

Les invités profitent d’un massage adapté à leurs besoins, de soins corporels (enveloppement, exfoliation, pédicure...) et du spa. En alternance et pour une période optimale de trois à cinq heures, ils passent du chaud au froid dans les saunas, le bain de vapeur, les trois bains chauds, les deux bains froids en rivière ou le bain glacé. Après le choc thermique, le corps se détend et se relaxe naturellement afin de favoriser l’évacuation des toxines. Des aires de repos conçues à cet effet sont disponibles pour une relaxation optimale ou une séance de méditation. On apprécie que la direction limite le nombre de visiteurs de l’extérieur aux bains afin de favoriser une meilleure expérience. Dehors, pagode, jardin à la japonaise, cascades d’eau, dragons et bouddha invitent à un dépaysement nippon dans la belle forêt laurentienne. Le hamac géant suspendu au-dessus de la rivière accueille jusqu’à six invités, il est parfait pour une courte détente parce que ce n’est pas chaud !

À savoir

Tarifs

Deux nuits en occupation double avec accès au spa à partir de 249 $ incluant le déjeuner.

Services

On fournit peignoirs, serviettes, bouteilles d’eau et cadenas pour le vestiaire et l’accès aux bains pour ceux qui louent une chambre. Le déjeuner continental comprend des rôties, bagels, fruits frais, confitures et boissons. Pour le dîner, on mange des mets santé préparés par un traiteur au coin repas.

Activités sur place

Une journée pleine conscience yoga et spa est périodiquement offerte ainsi que des séances de yoga (réservation nécessaire). On fait de la randonnée dans les sentiers pédestres où des œuvres sont exposées.

Activités tout près

On emprunte les sentiers tout autour pour faire de la raquette, du ski de fond et du fatbike.

Coordonnées

Ofuro Station Zen

777, chemin St-Adolphe

Morin-Heights (Québec)

J0R 1H0

Téléphone : 1 877 884-2442

www.spaofuro.com