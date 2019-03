Bianca Andreescu atteint le carré d’as à Acapulco

La Canadienne Bianca Andreescu a remporté sa place en demi-finales du tournoi d’Acapulco, vendredi, en défaisant la Chinoise Saisai Zheng.

L’Ontarienne de 18 ans, classée 71e au monde, s’est imposé deux manches de 7-6, 6-1, face à la 40e joueuse mondiale et septième favorite à Acapulco.

Andreescu et Zheng, qui ont passé près de deux heures sur le terrain, s’affrontaient pour la première fois.

Au final, la Canadienne n’a commis qu’une seule double faute et claqué aucun as. Son adversaire a pour sa part claqué trois as et commis trois doubles fautes.

Andreescu se hisse ainsi en demi-finales. Pour son prochain match, elle affrontera l’Américaine Sofia Kenin, classée 35e au monde.