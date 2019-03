Des détracteurs à faire taire

INDIANAPOLIS | La saison de la chasse aux quarts-arrière est ouverte ! Comme chaque année, cette position névralgique est celle qui retient l’attention, même si plusieurs observateurs estiment que la cuvée actuelle laisse à désirer. Les joueurs qui seront les heureux élus au prochain repêchage entendent bien prouver que cette étiquette est erronée.

Il y a bien sûr le dynamique Kyler Murray (voir autre texte plus bas) qui se trouve au centre du débat, mais tous les autres pivots divisent aussi les analystes. Comme si personne au sein de la classe de 2019 ne semble mériter un collant dans son cahier de devoirs !

Pourtant, les candidats qui risquent d’être sélectionnés dès la première ronde ne manquent pas.

Dwayne Haskins, aux commandes des Buckeyes d’Ohio State, a lancé 50 passes de touchés face à un niveau de compétition relevé. Certains lui reprochent toutefois d’être immobile dans sa pochette.

Drew Lock a connu une brillante carrière à l’Université du Missouri et jouit d’une vaste expérience, mais il a régressé à sa dernière saison et n’a complété que 56,9 % de ses passes en quatre ans.

Daniel Jones (Duke) est perçu comme un quart-arrière brillant qui a bénéficié de l’enseignement de l’entraîneur David Cutcliffe, qui a notamment formé Peyton et Eli Manning. Sauf qu’on lui reproche sa personnalité peu avenante, à la Joe Flacco...

Prêts à faire le saut

Bref, pour chacun de ces quarts-arrière, le doute persiste. Ils ont tous eu l’opportunité de vendre leur salade devant les médias pour une première fois, vendredi, au « Combine » de la NFL, à Indianapolis.

« Je sais que je suis un quart-arrière de franchise et que je peux très bien jouer dans la NFL », a rétorqué Haskins, qui pourrait être le premier du lot à être choisi, lui qui a complété 70 % de ses passes à son unique campagne comme partant.

« Pour moi, le rang n’a pas d’importance. Ce que je veux, c’est tomber dans la bonne équipe et gagner le Super Bowl. Je dois démontrer que je suis un quart-arrière intelligent qui maîtrise les nuances des différents systèmes de jeu. Les équipes que j’ai rencontrées semblaient impressionnées », a ajouté celui qui a préféré pousser un rire quant aux doutes sur sa mobilité.

Lock monopolise l’attention

Quant à Lock, sa confiance débordante l’a fait ressortir du lot en entrevue. Il ne faut pas en tirer une conclusion hâtive sur son futur rendement parmi les hommes de la NFL, mais il prend le contrôle d’une pièce avec une déconcertante aisance.

« Chaque quart-arrière devrait dire qu’il est le numéro 1, donc je vais le dire aussi. Je sais à quel point je suis athlétique et que mon bras est assez puissant pour réussir n’importe quelle passe. J’ai la créativité nécessaire pour prolonger un jeu quand la pochette protectrice explose. Peu de gens font sortir le ballon comme je le fais », a-t-il balancé.

Quant à son pourcentage de passes complétées qui laisse à désirer, Lock a offert sa théorie.

« À mes deux dernières saisons, on a lancé plus loin que n’importe qui au pays. Quand tu lances sur 50 verges, c’est plus difficile de maintenir un bon pourcentage que sur des courtes passes voilées. J’ai aussi dû m’adapter à trois coordonnateurs offensifs. Sur une échelle de 1 à 10, je me donne 10 pour la précision », a-t-il dit sans broncher.

Contrôle du vestiaire

Quant à Jones, il assure qu’il ne fait aucun cas de ceux qui craignent qu’il ne puisse prendre le plein contrôle d’un vestiaire viril de la NFL.

« Ce qui importe, c’est la perception que mon équipe aura de moi. J’ai été regardé de haut auparavant et j’ai quand même connu du succès. Ça fait partie de mon histoire », a-t-il clamé.

Il y a deux ans à peine, la cuvée 2017 des quarts-arrière semait elle aussi le doute. Elle aura produit Patrick Mahomes et Deshaun Watson, notamment. Pas trop mal...

Kyler Murray sur la défensive

Photo USA TODAY Sports

Que ce soit au niveau de sa taille, de son poids, de son engagement envers le football ou de sa décision à ne pas prendre part aux exercices d’évaluation au « Combine », Kyler Murray a dû passer de longues minutes à se justifier, vendredi, afin de dissiper autant que possible les doutes à son égard.

Le quart-arrière lauréat du trophée Heisman remis au joueur universitaire par excellence au pays, au terme d’une brillante saison en Oklahoma, continue de polariser.

Après toutes les opinions qui ont circulé à son sujet dans les derniers jours alors que la planète NFL est rassemblée à Indianapolis, c’était au tour du quart-arrière de 5 pi 10 po à prendre le micro.

Sur sa petite stature, Murray n’a pas caché son incrédulité sur le fait que plusieurs en font tout un plat, même si peu de quarts-arrière dans son moule ont percé.

« J’ai toujours été le plus petit joueur sur le terrain, mais j’ai aussi toujours été celui qui a le plus d’impact. Je suis le meilleur sur le terrain tout le temps. Les gens en font une grosse histoire, mais je veux juste jouer le sport que j’aime », a-t-il fait valoir.

Et justement, plusieurs ont pensé que son véritable amour était dédié au baseball, lui qui a été le neuvième choix au total du repêchage des Ligues majeures, par les A’s d’Oakland.

« Ma décision est finale. Je suis ici et je suis prêt. Je suis né pour jouer au football. Je ne reviendrai pas en arrière. Je suis engagé à 100 % », a-t-il tranché.

Pas d’évaluations

Quant au fait qu’il ait décidé de ne pas prendre part aux évaluations physiques lors du « Combine », plusieurs ont sourcillé. D’autres y ont vu un manque d’esprit compétitif de sa part.

« Je ne ferai rien, sauf les entrevues (avec les équipes). Je ferai tout le reste à mon pro day (13 mars). C’est l’avenue que ma famille, mon agent, mes entraîneurs et moi-même avons jugé la plus appropriée », s’est-il justifié.

Les qualités athlétiques exceptionnelles de Murray ne seront peut-être pas mises en valeur au « Combine », mais les équipes savent pertinemment ce dont il est capable.

Si certains peuvent considérer que ce type de joueur s’avère une proposition trop risquée, d’autres le voient littéralement appelé au tout premier rang de l’encan.

« Je suis un compétiteur et ce serait un rêve qui se réaliserait », a-t-il mentionné.

Les cardinals intéressés

Les Cardinals détiennent ce choix et même s’ils ont repêché un quart-arrière (Josh Rosen) en première ronde il y a un an, le nouvel entraîneur-chef Kliff Kingsbury n’a jamais caché son admiration sans bornes pour Murray.

« Coach Kingsbury, je connais bien son système offensif. C’est lui qui m’a recruté après le secondaire. Ce serait génial de jouer pour lui. Je ne choisirai toutefois pas mon équipe et j’irai au travail pour celle qui me choisira. »

Murray a confirmé sans en dire davantage que les Cardinals le rencontraient vendredi.

Aucun Canadien

Contrairement aux dernières années, il n’y a pas le moindre joueur canadien au combine à Indianapolis, parmi les 337 espoirs invités par la NFL. Seulement deux d’entre eux revendiquent, de manière indirecte, des racines canadiennes. Le receveur N’Keal Harry, qui devrait sortir assez tôt au repêchage, est né au Canada, mais à peine naissant, il suivait sa famille dans les Antilles à la Grenade. Il a ensuite grandi en Arizona, où il a connu une fructueuse carrière à Arizona State. Le quart-arrière Brett Rypien, neveu de l’ancien quart Mark Rypien, qui était né à Calgary, est également sur place. Le jeune Rypien est toutefois né et a grandi dans l’État de Washington. Quelques Canadiens dont Mathieu Betts et Joel Van Pelt pourraient graduer ce printemps dans la NFL, mais ne les cherchez pas au combine.

Les porteurs courent

Les porteurs de ballon ont sauté sur le terrain du Lucas Oil Stadium pour les fameux sprints sur 40 verges. Le plus performant d’entre eux a été Justice Hill, d’Oklahoma State, avec un chrono de 4,40 s. Il a également retenu l’attention avec un saut vertical de 40 po, ce qui ressemblait à la performance de Saquon Barkley au même événement l’an dernier. D’autres ont moins bien paru, notamment Elijah Holyfield (Georgia) avec le pire temps parmi tous les demis défensifs, à 4,78 s. L’explosif Delvin Singletray (Florida Atlantic) a quelque peu déçu aussi à 4,66 s. Samedi, les receveurs s’élanceront à leur tour.

Le spécimen D.K. Metcalf

Rarement aura-t-on vu un receveur aussi imposant que D.K. Metcalf (Ole Miss), qui deviendra l’un des premiers joueurs repêchés à sa position. Metcalf tranche du lot à 6 pi 3 po et 228 lb... avec un minime taux de graisse de 1,9 %. Ses photos, torse nu dans le gymnase, sont d’ailleurs devenues virales sur le web et il a égalé une marque datant de 2009 parmi les receveurs avec 27 répétitions au développé couché (bench press). « Chaque fois que j’entre dans une salle d’entrevue pour rencontrer une équipe, on me dit : Wow ! Tu es vraiment aussi costaud que sur les photos », a-t-il rigolé vendredi. Son père Terrance a joué sept saisons dans la NFL comme garde, tandis que son oncle Eric a évolué comme porteur et retourneur de bottés.