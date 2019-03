Du soleil et quelques flocons pour la fin de semaine

MONTRÉAL – Deux systèmes vont arriver sur le Québec au cours de la fin de semaine et pourraient possiblement apporter quelques flocons de neige.

La journée de vendredi sera ensoleillée sur l’ensemble du Québec, à l’exception de l’Abitibi-Témiscamingue où quelques flocons de neige sont prévus sans qu’il y ait toutefois d’accumulation.

Les températures seront à la hausse, entre -7 °C et -1 °C. À Montréal et à Québec, il fera respectivement -4 °C et - 6 °C.

Deux systèmes devraient arriver sur la province et leur trajectoire sera à surveiller. Ces derniers pourraient apporter quelques flocons de neige, mais on prévoit une accumulation de moins de 5 cm.

Samedi, des nuages vont s’amener graduellement au cours de la journée. De la neige intermittente est prévue pour Montréal et le mercure affichera -4 °C. À Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages avant l’arrivée de quelques flocons au cours de la soirée.

Dimanche, Environnement Canada prévoit une possibilité d’averses de neige, essentiellement en fin de journée, mais les accumulations ne devraient toutefois pas dépasser les 10 cm.

Les températures seront similaires à la veille, -1 °C pour Montréal et -4 °C pour Québec.

Le soleil devrait rapidement être de retour à partir de lundi, de quoi bien débuter la semaine.