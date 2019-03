Gap se sépare de Old Navy et ferme 230 magasins

Le géant du commerce du détail, Gap, qui a toutefois perdu en popularité au cours des dernières années, et ce tant au Canada qu’ailleurs dans le monde, se scindera en deux compagnies, ont annoncé les administrateurs, jeudi.

L’une des compagnies contiendra Old Navy, alors que l’autre réunira Gap, Banana Republic, et d’autres marques comme Athleta et Hill City, un peu moins connues dans la province.

Cette stratégie devrait permettre à Old Navy – dont le chiffre d'affaires annuel a atteint 8 milliards de dollars depuis l'ouverture de son premier magasin en 1994 - de voler de ses propres ailes, rapporte CNN.

Parallèlement, la société peut consolider ses marques plus anciennes telles que Gap et Banana avec les plus récentes telles que Athleta et Hill City.

Les ventes prévues cette nouvelle entité sont estimées à 9 milliards de dollars. 230 magasins fermés

Près de 230 magasins Gap fermeront au cours des deux prochaines années dans le cadre de son plan de «revitalisation» de la marque Gap. Les fermetures toucheront les magasins «spécialisés» de Gap, qui comprennent des magasins situés dans des centres commerciaux.

Le président actuel de Gap, Art Peck dirigera NewCo. et Sonia Syngal, PDG de Old Navy, continuera à diriger cette société.

Wall Street a salué la décision: l’action de Gap (GPS) a augmenté de 25% après les heures normales de séance.

Old Navy a prospéré ces dernières années et les ventes dans les magasins ouverts au moins un an ont augmenté de 3% en 2018.

Pendant ce temps, Gap a connu des difficultés - ses ventes ont chuté de 5% l’an dernier. Banana Republic a fermé des magasins, ce qui a permis à l'entreprise d'améliorer ses ventes.