Le double jeu du Canada

Pendant que chez nous, au Québec, on discute ferme de laïcité, de voile islamique et du foutu cours d’Éthique et culture religieuse enseigné à l’école, ici à Cuba toute la classe politique est en émoi.

C’est qu’à la suite de la victoire éclatante du OUI lors du référendum sur la nouvelle constitution du pays (86,85% du suffrage exprimé pour le OUI), le Département d’État des États-Unis et son secrétaire d’État Michael Pompeo ont remis en question le résultat du référendum de dimanche dernier à Cuba. Pourtant, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays dits civilisés, le vote à Cuba n’est pas obligatoire. D’ailleurs, quelque 16% des personnes inscrites sur les listes se sont abstenues de voter et un peu plus de 3% des votes ont été rejetés. On ne peut donc pas dire que les gens étaient obligés de voter sinon... De la part d’un gouvernement qui a été élu par à peine 40% des votants, et d’un système électoral où il faut posséder plusieurs millions de dollars pour ne serait-ce que s’assurer de figurer sur un bulletin de vote, c’est un peu gros grossier.

Cette nouvelle prise de position du gouvernement américain constitue une grave ingérence dans les affaires internes d’un pays souverain et une preuve de plus que les États-Unis entendent reprendre le terrain perdu en Amérique latine, qu’ils considèrent toujours comme leur arrière-cour. D’ailleurs, le président Trump ne s’en cache plus en laissant planer des menaces d’intervention militaire au Venezuela, à Cuba et au Nicaragua, en déplaçant des troupes vers les pays satellites, en accentuant le blocus contre le Venezuela, qu’on veut empêcher coûte que coûte de vendre son pétrole, en effectuant des manœuvres navales dans la région conjointement avec les armées alliées du Brésil et d’Argentine, en lançant des vols furtifs au-dessus des pays menacés à l’aide drones, etc. On en est toujours à la méthode « Domino ». On pense qu’en faisant tomber le Venezuela, Cuba et le Nicaragua vont suivre. On a pensé la même chose en 1990, lorsque le camp socialiste s’est effondré. Pourtant, Cuba, petit pays du tiers monde, a survécu à toutes les attaques et affiche aujourd’hui les meilleurs résultats de la région en ce qui a trait à la mortalité infantile et à l’espérance de vie, entre autres.

On tente de provoquer l’étincelle qui mettra le feu aux poudres et qui autorisera l’intervention dite humanitaire comme cela s’est passé, la fin de semaine dernière, avec le soi-disant convoi humanitaire qu’on tentait de faire pénétrer de force à la frontière de la Colombie et du Venezuela. Peine perdue. Si aide humanitaire il y a, il existe plusieurs organismes apolitiques reconnus pour le faire, à commencer par la Croix Rouge internationale. Pourquoi ne pas s’en servir?

Le plus laid dans cette histoire, c’est le rôle du Canada de Justin Trudeau dans ce mouvement de blocus contre le Venezuela. Le 5 novembre 2017, le journal Toronto Sun révélait que le Canada avait créé, le 5 septembre 2017, une étrange association internationale appelée « Association sur la situation au Venezuela » dont les deux seuls membres sont le Canada et les États-Unis ! Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada a reçu, il y a seize mois, une demande d’accès à l’information pour qu’on sache ce qui se cache derrière cette association, ses buts, ses statuts. Mais on attend toujours la réponse. Le Canada fait valoir, toujours selon le même journal, qu’en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’accès à l’information, il ne peut révéler le contenu de cette entente à moins que les États-Unis y consentent. Il s’agirait donc d’un document éminemment secret.

Tout indique que le Canada joue ici un double jeu. D’un côté, il dit défendre les principes onusiens et internationaux de non intervention dans les affaires internes d’un pays et de l’autre, il s’aligne sur la politique interventionniste des États-Unis en favorisant, en secret, des mesures de sanction contre le Venezuela.

J’ai profondément détesté Pierre Elliot Trudeau, mais au moins, cet homme politique a su tenir tête à notre puissant voisin du sud. Rien à voir avec fiston.