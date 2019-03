Le plus difficile au monde

Une des résolutions de 2019 est d’aller plus souvent au théâtre. Jusqu’à maintenant, je suis très heureuse de l’avoir maintenue et de continuer à le faire. Je ne saurais trop le recommander. C’est du bonheur pour l’âme.

On l’oublie trop souvent, mais au Québec, l’«offre» culturelle dans nos nombreux théâtres est d’une qualité exceptionnelle et, contrairement à ce qu’on pourrait penser, les billets sont accessibles en termes de coûts.

Ma dernière pièce à jour est Le terrier. Une pièce toute en nuances sur un sujet pourtant coup-de-poing : le deuil intense vécu par un couple suite au décès de son enfant.

Présentée à Montréal jusqu’au 23 mars au Théâtre Duceppe, Le terrier n’est surtout pas une œuvre larmoyante. L’humour ponctue même les scènes le plus troublantes.

J’y ai vu une métaphore pour notre époque. Une époque où la mort est occultée et par conséquent, le deuil.

Les personnages réussissent à nous rappeler un premier élément fondamental : à chaque personne «son» deuil et «son» rythme pour le vivre. Il n’existe aucune «recette» ou délai pour intégrer la perte d’un être que nous aimons.

Or, de nos jours, tout est rapide et bousculé. Même les rituels funéraires, du moins une partie d’entre eux, sont expéditifs.

Ayant perdu mes deux parents alors que j’entamais à peine ma trentaine, je me souviens encore de la grande peine et de l’impression d’irréel qui m’a habitée longtemps, très longtemps.

À chaque jour quand je sortais de chez-moi, je regardais les autres autour de moi et me demandais comment ils faisaient pour «fonctionner» alors que moi, blessée profondément par le départ prématuré de mes parents – chacun atteint tour à tour du même cancer incurable -, je «fonctionnais» à peine.

Je me souviens de ces phrases dites sans la moindre méchanceté, du genre «il faut passer à autre choses», «occupe-toi, ça va te changer les idées»; etc.

Alors que moi, j’avais tellement besoin de parler de ma peine, mais surtout de la vie de ma mère, de ma mère comme être humain. C’est aussi ce qu’on voit à l’œuvre dans Le terrier.

Ce silence imposé par la société, on se doit de le briser pour mieux reprendre vie.

Au sortir de la pièce de théâtre, je me disais aussi que les «deuils», plus on avance en âge, plus on en vit.

La maladie nous fait perdre des amis précieux, des membres de notre famille, des collègues dont on était proche et oui, aussi, nos animaux de compagnie.

Mais les deuils viennent aussi sous diverses incarnations – tous difficiles à vivre, mais que l’on finit par surmonter tout en intégrant ses leçons de vie. La perte d’un emploi qu’on aime. Une rupture amoureuse après une longue relation. La perte d’une illusion, d’un rêve. Vouloir un enfant, mais ne pas avoir pu en avoir. Les regrets plus lourds que d’autres. Etc.

Tout comme pour la mort d’un être aimé, impossible de passer à travers de tels deuils sans en parler. Parfois même, beaucoup.

L’écoute des autres devient alors d’un grand réconfort. Écouter, tout simplement, sans jugement ni conseil. C’est en fait le plus beau cadeau que l’on peut faire à une personne endeuillée, que soit par un décès ou une autre dure épreuve de la vie.

Le terrier, sans nous bousculer comme le fait la société ambiante, vient nous le rappeler avec brio.

On ne sort pas de cette pièce indemne. Et c’est bien tant mieux.